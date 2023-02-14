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Построившая «Титаник» верфь возобновит работу

Построившая «Титаник» верфь Harland & Wolff возобновит работу спустя 30 лет
Построившая «Титаник» верфь Harland & Wolff, которая не строила корабли с 2003 года, заключила крупный контракт с Королевским флотом и впервые за долгие годы планирует расширить производство
Фото: IMAGO / ТАСС
Фото: IMAGO / ТАСС

Верфь Harland & Wolff в Белфасте, на которой в 1912 году был построен «Титаник», возобновит работу после 30 лет простоя, сообщил Financial Times глава лондонской энергетической компании InfraStrata Джон Вуд, выкупивший известную верфь из конкурсного производства за £6 млн.

По словам Вуда, в прошлом месяце компании удалось заключить контракт стоимостью £1,6 млрд на строительство трех вспомогательных кораблей для Королевского флота в партнерстве с испанской государственной компанией Navantia, что «вдохнет новую жизнь на верфь, а вместе с ней и регион».

Вуд отметил, что с его проходом в Harland & Wolff компания занялась «серьезной трансформацией», а новые контракты позволят расширить производственные мощности и создать дополнительно до 700 рабочих мест. Строительство вспомогательных кораблей военно-морского флота должно начаться в 2025 году, а все три будут завершены к 2032 году, указывает FT.

Harland & Wolff была основана в Белфасте в 1861 году йоркширцем Эдвардом Харландом и немцем Густавом Вольфом. К началу XX века компания стала самым крупным строителем лайнеров в мире — на ней трудилось более 30 тыс. человек. С 1909 по 1911 год на верфи велось строительство крупнейшего на тот момент пассажирского лайнера «Титаник», который затонул во время своего первого путешествия — судно столкнулось с айсбергом, в результате чего погибли 1496 человек, еще 712 человек смогли спастись.

По мимо «Титаника» на верфи было построено 140 военных кораблей, 123 торговых судна, а также более 500 танков во время Второй мировой войны. Однако с развитием в конце 1950-х авиаперевозок спрос на океанские лайнеры рухнул, что привело к продолжительному спаду в истории компании. В 2003 году со стапелей компании сошло последнее судно — паром Минобороны Великобритании Anvil Point. С тех пор верфь в основном занималась ремонтом судов, нефтяных плавучих платформ, а также ветряных турбин.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
«Титаник» Великобритания Верфь
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