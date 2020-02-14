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Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» уйдет в отставку

Зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов покинет свой пост, его место займет глава «Газпром Инвеста» Вячеслав Тюрин. Топ-менеджер проработал в газовой монополии больше 20 лет, из них почти половину времени входил в правление
Газпром GAZP ₽232,5 -0,45% Купить
Виталий Маркелов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Зампред «Газпрома» Виталий Маркелов уходит в отставку, сообщил «Интерфакс» и подтвердили четыре источника РБК, близких к монополии. Один из собеседников РБК утверждает, что топ-менеджер уже получил уведомление о расторжении договора. О его новом месте работы источники РБК не говорят.

Представитель «Газпрома» не ответил на запрос РБК на момент публикации.

Место Маркелова займет Вячеслав Тюрин — глава «Газпром Инвеста», пишет «Интерфакс» и подтверждают три источника РБК. «Газпром Инвест» с апреля получил функции единого заказчика для всех строек и ремонтов монополии. Тюрина, в свою очередь, сменит нынешний глава «Газстройпрома» — Станислав Аникеев. «Газстройпром» — новый единый подрядчик монополии.

Маркелов — один из ключевых менеджеров «Газпрома», он работает в монополии с начала 1990-х годов, а с 2011 года входит в правление. Топ-менеджер курирует в «Газпроме» добычу, транспорт, проектирование и строительство, а с 1 апреля 2019 года еще и внутренний рынок, переработку, электроэнергетику и т.д.

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Слухи о грядущей отставке Маркелова появились еще в прошлом году, когда весной заместителем председателя правления был назначен Олег Аксютин, говорит один из источников РБК. Маркелов может перейти в другую структуру внутри «Газпрома», вероятно, уйдет в науку, сообщил другой источник РБК в «Газпроме».

Последние масштабные перестановки в «Газпроме» произошли в 2019 году, когда компанию покинули зампреды правления Валерий Голубев, Александр Медведев, Андрей Круглов, глава «Газпром Межрегионгаза» Кирилл Селезнев и глава департамента закупок Михаил Сироткин.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова
Теги: «Газпром»
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