Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» уйдет в отставку

Зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов покинет свой пост, его место займет глава «Газпром Инвеста» Вячеслав Тюрин. Топ-менеджер проработал в газовой монополии больше 20 лет, из них почти половину времени входил в правление

Виталий Маркелов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Зампред «Газпрома» Виталий Маркелов уходит в отставку, сообщил «Интерфакс» и подтвердили четыре источника РБК, близких к монополии. Один из собеседников РБК утверждает, что топ-менеджер уже получил уведомление о расторжении договора. О его новом месте работы источники РБК не говорят.

Представитель «Газпрома» не ответил на запрос РБК на момент публикации.

Место Маркелова займет Вячеслав Тюрин — глава «Газпром Инвеста», пишет «Интерфакс» и подтверждают три источника РБК. «Газпром Инвест» с апреля получил функции единого заказчика для всех строек и ремонтов монополии. Тюрина, в свою очередь, сменит нынешний глава «Газстройпрома» — Станислав Аникеев. «Газстройпром» — новый единый подрядчик монополии.

Маркелов — один из ключевых менеджеров «Газпрома», он работает в монополии с начала 1990-х годов, а с 2011 года входит в правление. Топ-менеджер курирует в «Газпроме» добычу, транспорт, проектирование и строительство, а с 1 апреля 2019 года еще и внутренний рынок, переработку, электроэнергетику и т.д.