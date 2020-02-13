СМИ сообщили о досрочном уходе гендиректора «Вымпелкома»

Контракт Лацанича заканчивается 31 декабря, однако он может покинуть «Вымпелком» уже после оглашения финансовых результатов за 2019 год, которое намечено на ближайшую пятницу

Василь Лацанич (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич покинет компанию до истечения контракта, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, новым главой оператора может стать бывший руководитель Turkcell Каан Терзиоглу, ставший содиректором владеющегом брендом «Билайн» холдинга VEON — владельца «Вымпелкома».

Лацанич может покинуть «Вымпелком» уже после объявления финансовых результатов компании за 2019 год, которое должно пройти 14 февраля, утверждает один из собеседников газеты. Другой источник заявил, что все встречи Лацанича, близкие к этой дате, были отменены.

Уход гендиректора связывают с тем, что не состоялась одна из «ключевых сделок», важных для акционеров компании. «Коммерсантъ» пишет, что речь может идти о слиянии с одним из конкурентов на российском рынке.

Возможный кандидат на пост гендиректора, Каан Терзиоглу, с 1 марта станетсоруководителем VEON, владельца «Вымпелкома». В холдинге он будет отвечать за Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Грузию.