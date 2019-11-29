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У крупнейшего российского импортера вина появился новый совладелец
У «Мистраль Алко», занимающейся ввозом в Россию абхазских вин, и производителя круп «Мистраль Трейдинг» появился новый совладелец: в ноябре половина бизнеса Беслана Агрбы перешла главе его строительной компании Евгению Гордееву
Беслан Агрба (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

АО «Райт Инвестментс», единственным акционером которого, по данным на сентябрь 2016 года, является Евгений Гордеев, получило по 51% в импортере вин ООО «Мистраль Алко» и производителе круп ООО «Мистраль Трейдинг». Изменения зафиксированы в ЕГРЮЛ 25 ноября 2019 года. Ранее основным владельцем этих компаний был Беслан Агрба, который сохранил за собой 49% в ООО «Мистраль Алко» и 39% в ООО «Мистраль Трейдинг» (еще 10% остались у бывшего гендиректора компании Олега Ершова).

Агрба на запрос РБК не ответил, так же поступили в «Мистраль Алко» и «Мистраль Трейдинге». Связаться с Гордеевым не удалось.

Евгений Гордеев, согласно сведениям из базы СПАРК, является гендиректором строительной компании «Мистраль Продакшн». В составленном «Актион-МЦФЭР» рейтинге гендиректоров по итогам 2018 года указано, что он руководит компанией более 12 лет.

Гордеев — действующий юрист в компаниях Агрбы, и передача ему доли в «Мистраль Алко» и «Мистраль Трейдинге» может быть технической сделкой, связанной с ограничениями в законодательстве, сообщил знакомый Агрбы. Такой же версии придерживается еще один источник РБК на продовольственном рынке.

Чем известен «Мистраль»

Бизнесом, связанным с импортом и дистрибуцией бакалеи, председатель правления Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба занялся в начале 1990-х. В 1994 году он начал импортировать в Россию рис, а в 1995 году заключил контракт с американским производителем соусов Heinz. Затем Агрба стал развивать собственное производство риса и в 1997 году создал бренд «Мистраль». На российском рынке это стало новшеством: до этого производители выпускали фасованный рис в прозрачных пакетах и не брендировали товар. Линейка постепенно расширялась: под брендом «Мистраль» стали производить гречку и другие крупы, сахар, хлопья, каши и другую бакалею.

Сейчас «Мистраль Трейдинг» входит в пятерку крупнейших компаний по продажам круп в торговых сетях, а ее доля на рынке круп по итогам девяти месяцев 2019 года составляет около 7%, оценивает исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. По информации исследовательской компании GfK, отслеживающей ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств по всей России, за год с ноября 2018-го по октябрь 2019-го крупы «Мистраль» покупали 22,4% домохозяйств. На бренды «Мистраль» приходится 7,3% всех продаж круп в денежном выражении и 4,5% в натуральных объемах.

Помимо собственного бренда «Мистраль» продолжает развивать дистрибуцию продуктов: всего в портфеле компании 19 брендов, в том числе хлебцы Finn Crisp, соусы Kikkoman и консервированные овощи «Зеленый великан». Выручка ООО «Мистраль Трейдинг» по РСБУ в 2018 году — 6,7 млрд руб., чистая прибыль — 975,5 млн руб.

Новый бизнес у Агрбы, связанный с торговлей вином, появился в 2010 году. Знакомый предпринимателя рассказывал, что в виноторговый бизнес того мог пригласить его земляк Леван Тужба. У «Мистраль Алко» был эксклюзивный контракт на ввоз в Россию вин «Псоу», «Лыхны» и «Апсны», разливавшихся на принадлежавшем Тужбе Сухумском винном заводе. В 2016 году Агрба стал владельцем 50% этого предприятия.

Уже в 2014 году «Мистраль Алко» вышла на сопоставимую с «Мистраль Трейдинг» выручку и обошла бакалейную компанию по чистой прибыли. Фактическая монополия на ввоз в Россию абхазского вина помогла «Мистраль Алко» стать крупнейшим импортером. До 2015 года лидером на этом рынке был «Лудинг», принадлежащий структурам армянского политика и бизнесмена Гагика Царукяна и специализирующийся на поставках вина из дальнего зарубежья. Но кризис, девальвация рубля и падение реальных доходов населения заставили россиян переключаться на вина из Абхазии, которые подорожали не так сильно, как вина европейские.

Сейчас «Мистраль Алко» по-прежнему остается крупнейшим российским импортером вина с долей 10%, указывает руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев. За девять месяцев 2019 года «Мистраль Алко» ввезла в Россию 18,2 млн л вина на $44,4 млн, приводит эксперт данные таможенной статистики.

Всего в январе—сентябре 2019 года в Россию было ввезено 183,3 млн л вина на $559 млн, что на 16% больше, чем годом ранее. Импорт из Абхазии составил 14,5 млн л, и почти весь этот объем обеспечила «Мистраль Алко», уточняет Ставцев.

Помимо продукции из Абхазии «Мистраль Алко», как следует из информации на ее сайте, поставляет вина из Тосканы, Венето и региона Эмилия-Романья в Италии, а также из Бордо, испанской Риохи и Чили. Выручка ООО «Мистраль Алко» по РСБУ в 2018 году составила, по данным базы СПАРК, 7,3 млрд руб., чистая прибыль — 1 млрд руб.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: АПК, алкоголь, Мистраль, «Мистраль алко»
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