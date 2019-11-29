У крупнейшего российского импортера вина появился новый совладелец

У «Мистраль Алко», занимающейся ввозом в Россию абхазских вин, и производителя круп «Мистраль Трейдинг» появился новый совладелец: в ноябре половина бизнеса Беслана Агрбы перешла главе его строительной компании Евгению Гордееву

Беслан Агрба (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

АО «Райт Инвестментс», единственным акционером которого, по данным на сентябрь 2016 года, является Евгений Гордеев, получило по 51% в импортере вин ООО «Мистраль Алко» и производителе круп ООО «Мистраль Трейдинг». Изменения зафиксированы в ЕГРЮЛ 25 ноября 2019 года. Ранее основным владельцем этих компаний был Беслан Агрба, который сохранил за собой 49% в ООО «Мистраль Алко» и 39% в ООО «Мистраль Трейдинг» (еще 10% остались у бывшего гендиректора компании Олега Ершова).

Агрба на запрос РБК не ответил, так же поступили в «Мистраль Алко» и «Мистраль Трейдинге». Связаться с Гордеевым не удалось.

Евгений Гордеев, согласно сведениям из базы СПАРК, является гендиректором строительной компании «Мистраль Продакшн». В составленном «Актион-МЦФЭР» рейтинге гендиректоров по итогам 2018 года указано, что он руководит компанией более 12 лет.

Гордеев — действующий юрист в компаниях Агрбы, и передача ему доли в «Мистраль Алко» и «Мистраль Трейдинге» может быть технической сделкой, связанной с ограничениями в законодательстве, сообщил знакомый Агрбы. Такой же версии придерживается еще один источник РБК на продовольственном рынке.