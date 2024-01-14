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Поставки газа на внутренний рынок обновили рекорд второй день подряд

«Газпром»: поставки газа потребителям в России из-за морозов достигли рекорда
Рекорд по поставкам фиксируется второй день подряд. Предыдущий был поставлен в январе 2014 года, когда потребителям направили в общей сложности за сутки 1786,8 млн куб. м газа
«Газпром» GAZP ₽163,37 +0,54% Купить
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Суточные поставки газа через единую систему снабжения в России обновили исторический рекорд, составив 1814,7 млн куб. м, сообщил «Газпром».

Исторический максимум зафиксирован 13 января, предыдущий рекорд был достигнут 12 января — тогда российским потребителям было поставлено 1788,3 млн куб. м газа. Показатель выше был зафиксирован 10 лет назад — 30 января 2014 года, когда было поставлено 1786,8 млн куб. м, отмечает пресс-служба компании.

«Продолжающийся рост потребления газа связан с усилившимися холодами. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 13 января снизилась до минус 19,8 градуса Цельсия», — добавили в «Газпроме».

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Фото:Павел Львов / РИА Новости

Согласно данным Гидрометцентра России, 14 января аномально холодная погода наблюдается в том числе в Саратовской, Самарской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Магаданской, Свердловской областях, в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Пермском крае.

В Москве, по данным Гидрометцентра, днем 14 января зафиксировано -13,8 градуса (17:00 мск), в ночь на 15 января прогнозируется до -14, днем следующего дня ожидается потепление до -3 градусов.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Газпром газ газоснабжение
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