«Аврора» ответила на сообщения о проблемах с полетами канадских самолетов

Авиакомпания «Аврора», канадские самолеты которой стали меньше летать в Приморье, выполняет рейсы с соблюдением всех норм безопасности. О сложностях с ремонтом двигателей этих воздушных судов заявили краевые власти

Самолет DHC-6 (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» выполняет перевозки с соблюдением всех норм безопасности и на исправных воздушных судах, сообщил РБК официальный представитель перевозчика Артур Ди.

Так он ответил на публикацию РБК о сокращении полетов на канадских самолетах DHC-6 в Приморье из-за проблем с ремонтом турбовинтовых моторов PT6A производства Pratt & Whitney Canada.

При этом Ди подтвердил, что в условиях международных санкций, введенных против российской авиаотрасли, обслуживание этих самолетов требует большего времени и затрат. «Из-за санкций определенные вопросы по закупке и ремонту запчастей возникают, но они успешно решаются нами совместно с федеральными и региональными властями и Росавиацией, в кооперации с ведущими российскими авиационно-техническими центрами», — добавил он.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Евгений Тимонов 11 января рассказал РБК о сокращении вдвое количества рейсов в регионе на самолетах DHC-6, на которые там приходится основной пассажиропоток. Сейчас правительство Приморья занимается поиском зарубежной компании, которая сможет обслужить двигатели самолетов DHC-6, сообщил он.

При планировании расписания полетов «Аврора» учитывает целый ряд факторов, включая прогнозируемый спрос и пассажиропоток, наличие заказа властей на выполнение рейсов и субсидирования для обеспечения доступных тарифов, объясняет Ди. Также учитывается необходимость периодического технического обслуживания в соответствии с требованиями авиационной безопасности и стандартами, установленными производителями воздушных судов. «Эффективное использование парка DHC-6 и их своевременное и качественное техобслуживание позволяют полностью выполнять программу полетов, сохраняя высокие показатели безопасности, пунктуальности и регулярности полетов», — утверждает собеседник. По его словам, безопасность пассажиров остается важнейшим приоритетом, поэтому все стандарты безопасности воздушных судов, требования и протоколы их технического обслуживания соблюдаются в полной мере, включая использование только сертифицированных запасных частей и расходных материалов.

В ноябре 2022 года министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Алексей Игнатенко сообщил в письме в Минвостокразвития, что в 2023 году закончится ресурс двигателей трех DHC-6, летающих в регионе. То есть эти самолеты нельзя будет эксплуатировать без своевременного ремонта моторов. Поэтому для обеспечения маршрутов на территории края с 2024 года нужно шесть самолетов ЛМС-901 «Байкал» производства Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Но с этим предприятием удалось согласовать график поставки пяти таких самолетов «только лишь к 2030 году», отметил Игнатенко.



Все будущие эксплуатанты формируют заказы и сроки поставки самолетов «Байкал», исходя из собственных потребностей, сообщила РБК официальный представитель УЗГА Алена Ачкасова. Завод может начать поставки «Байкалов» в Приморье с 2024 года, но облик поставляемых на Дальний Восток самолетов, а также график их поставки и распределение между регионами формирует единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», утверждает Ачкасова.