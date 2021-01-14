СМИ узнали о плане передачи «Сбером» «Евроцемента» структурам Дерипаски

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 73,8 (+0,27) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 89,65 (-0,14) Инвестиции, 12:26
Мишустин заявил о переломном моменте коронавирусного кризиса Общество, 12:10 Владелец Shkulev Media Holding сообщил о покупке журнала «Вокруг света» Бизнес, 12:08 Как диджитал-среда стала единственной точкой контакта клиентов и компаний Партнерский материал, 12:05 Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника 12:04 Жителю Уфы дали восемь лет колонии за убийство подозреваемого в педофилии Общество, 12:04 Погоня за водителем без прав в Биробиджане. Видео Общество, 12:02 В Москве зафиксировали минимум смертей от COVID-19 за сутки с 9 ноября Общество, 12:01 Кейс APUS: как мы разрабатывали фирменный стиль и сайт для Счетной палаты Pro, 12:00 Как мы выбираем образование и профессию: подкаст «Списать не получится» Экономика образования, 12:00  Штурмовавшему Капитолий олимпийскому чемпиону предъявили обвинения Спорт, 11:57 Смертность от COVID в России за сутки установила рекорд с начала года Общество, 11:44 В России выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 с начала года Общество, 11:43 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 января Общество, 11:42 Что такое эндаумент и зачем обществу целевые капиталы РБК и Фонд Потанина, 11:35
Бизнес ,  
0 

СМИ узнали о плане передачи «Сбером» «Евроцемента» структурам Дерипаски

Потенциальным покупателем «Евроцемента», перешедшего из-за долгов под контроль «Сбера», может стать «Базовый элемент» Олега Дерипаски. До 2019 года он владел собственным производством цемента, но на фоне санкций избавился от него
Фото: пресс-служба АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Фото: пресс-служба АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Сбербанк ищет нового владельца для «Евроцемент груп», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Среди претендентов на актив оказались структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски.

«Евроцемент груп» — один из крупнейших производителей цемента в России. В него входят 19 заводов в России и за рубежом, предприятия по производству железобетона и железобетонных изделий. До последнего времени он принадлежал бизнесмену Филарету Гальчеву через GFI Investment Limited. По состоянию на 30 сентября 2020 года консолидированные чистые активы группы «Евроцемент» составляли 79,2 млрд руб.

Группа была крупным должником Сбербанка. Точная сумма задолженности не раскрывалась, но известно, что ее объем оказался достаточным, чтобы обеспечить «Сберу» рекордный рост просроченных долгов в июле 2020 года. В результате осенью банк начал процедуру взыскания акций и консолидировал 100% акций GFI Investment Limited, головной компании группы «Евроцемент».

Сбербанк получил контроль над «Евроцементом» Филарета Гальчева
Бизнес
Филарет Гальчев

Вместе с тем в отчете банка за третий квартал 2020 года (*pdf) указывалось, что «Сбер» не планирует сохранять за собой компанию в долгосрочной перспективе и уже ведет поиск новых акционеров для продажи актива.

По данным «Коммерсанта», перспективным покупателем группы может стать «Базэл», управляющий активами Олега Дерипаски. До 2019 года в нее входил «Базэлцемент», также являющийся одним из крупнейших производителей цемента. Но в 2019 году, на фоне санкций США, введенных против Дерипаски и его структур, «Базэлцемент» прошел ребрендинг, сменил название и владельца, писал The Bell. Теперь компания называется «Смиком».

Источник «Ъ» утверждает, что на первом этапе подразумевается передача заводов «Евроцемента» в управление «Базэлу». Представитель «Базэла» заявил изданию, что о покупке активов «Евроцемента» речи не идет.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

В ответ на запрос РБК в «Базэле» отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка.

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
Материалы по теме
Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»
Бизнес
Сбербанк получил контроль над «Евроцементом» Филарета Гальчева
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter