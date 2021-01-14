СМИ узнали о плане передачи «Сбером» «Евроцемента» структурам Дерипаски

Потенциальным покупателем «Евроцемента», перешедшего из-за долгов под контроль «Сбера», может стать «Базовый элемент» Олега Дерипаски. До 2019 года он владел собственным производством цемента, но на фоне санкций избавился от него

Фото: пресс-служба АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

Сбербанк ищет нового владельца для «Евроцемент груп», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Среди претендентов на актив оказались структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски.

«Евроцемент груп» — один из крупнейших производителей цемента в России. В него входят 19 заводов в России и за рубежом, предприятия по производству железобетона и железобетонных изделий. До последнего времени он принадлежал бизнесмену Филарету Гальчеву через GFI Investment Limited. По состоянию на 30 сентября 2020 года консолидированные чистые активы группы «Евроцемент» составляли 79,2 млрд руб.

Группа была крупным должником Сбербанка. Точная сумма задолженности не раскрывалась, но известно, что ее объем оказался достаточным, чтобы обеспечить «Сберу» рекордный рост просроченных долгов в июле 2020 года. В результате осенью банк начал процедуру взыскания акций и консолидировал 100% акций GFI Investment Limited, головной компании группы «Евроцемент».

Вместе с тем в отчете банка за третий квартал 2020 года (*pdf) указывалось, что «Сбер» не планирует сохранять за собой компанию в долгосрочной перспективе и уже ведет поиск новых акционеров для продажи актива.