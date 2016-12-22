«Нафтогаз» заявил об успехе в борьбе за данные об активах «Газпрома» в ЕС

«Нафтогаз Украины» сообщил о победе в федеральном суде США в Нью-Йорке. Последний обязал три американские компании предоставить Киеву информацию об активах «Газпрома» в Европе. В «Нафтогазе» указывают, что она необходима для обеспечения принудительного исполнения арбитражного решения о выплате российской компанией $2,6 млрд.
В «Нафтогазе» считают, что GLAS Americas может передать ему информацию о местонахождении акций швейцарской компании Nord Stream 2 AG. От Deutsche Bank Trust Company Americas в Киеве рассчитывают получить данные об операциях «Газпрома» с Gazprombank (Switzerland) Ltd.
Третьим в списке идет Bank of New York Mellon. В «Нафтогазе» считают, что этот банк владеет информацией о последних операциях «Газпрома» с акциями его голландских дочерних компаний, данными о банковских счетах российской компании в Швейцарии.
В Киеве рассчитывают, что полученная информация позволит подготовить иски для ареста активов «Газпрома» в странах Европы.
Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.
Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что подали иск и в суд Техаса с расчетом обязать предоставить информацию консультационную компанию DeGolyer & MacNaughton. Последняя может предоставить Киеву информацию, необходимую для подачи иска в Нидерландах. Там «Нафтогаз» пытается оспорить передачу акций оператора газопровода «Турецкий поток» российской «дочке».В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Киеву $4,63 млрд за недопоставку газа в рамках транзитного договора. С учетом долга Украины в сумме около $2,1 млрд «Газпром» остался должен $2,56 млрд. Летом текущего года компания «Нафтогаз» начала процесс принудительного взыскания этих денег с российской стороны, арестовав ее активы в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании. Исполнение взыскания было приостановлено по ходатайству «Газпрома», «Нафтогаз» обжаловал это решение.