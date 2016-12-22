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Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года
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Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года
Бизнес, 21:50
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Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года
Впервые с начала кризиса цена сельхозугодий снижается, подсчитал «Совэкон». Одна из причин — рекордный урожай 2017-го, негативно повлиявший на аграриев. Сельхозугодья дешевеют и из-за падения интереса у инвесторов
Фото: Яков Князев / ТАСС

«Снижение цен на российскую землю — редкость», — констатировали аналитики центра «Совэкон» в своем ежегодном отчете о стоимости «Рынок с/х земли» (есть в распоряжении РБК). Дешеветь сельскохозяйственные угодья стали после нескольких лет уверенного роста, который наблюдался, например, на юге России с 2014 года, в центральной части — с 2012-го. Тогда рост стоимости был связан с невысокой ценой сельхозугодий на тот момент, а дополнительным импульсом, как указывают аналитики, стала девальвация 2014 года — она привела к резкому росту рублевой прибыли российских фермеров. Но по итогам 2018 года цена за 1 га в основных аграрных регионах снизилась от 3 до 22% по сравнению с прошлым годом: больше всего гектар подешевел в Воронеже и Липецке — на 23 и 22% соответственно. Меньше всего — на 3% — в Краснодаре. По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, снижение стоимости по итогам 2018 года — фактически первое за семь лет для центра и за пять лет для юга России.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, общая площадь сельхозугодий в России составляла 222 млн га.

Почему земли для сельского хозяйства подешевели — в обзоре РБК.

Цены на земли подкосил рекордный урожай

По версии аналитиков, основной причиной снижения цен на землю стал рекордный урожай прошлого года, он же спровоцировал падение стоимости основных сельхозкультур. Пугающе хорошие результаты уборочной кампании 2017-го — было собрано 134 млн т зерна — привели к тому, что средние цены на пшеницу в европейской части России опустились на 17% год к году, на ячмень — на 16%. Сезон 2017/18 был довольно тяжелый для аграриев, констатирует Сизов: цены упали не только на зерно, но также на подсолнечник и сахарную свеклу. На фоне огромного урожая в России и низких мировых цен на сельхозтовары рентабельность у российских аграриев снизилась.

Цены на рынке земли с задержкой реагируют на падение рентабельности в растениеводстве, вызванное этими факторами, поясняет Сизов. Как отмечает профессор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун, из-за значительного снижения цен на зерно аграрии в прошлый сезон потеряли около 100 млрд руб. «Возможно, именно это стало причиной того, что в некоторых регионах России упала цена на сельхозземли, — соглашается он с выводами «Совэкона». — Кроме того, ожидается, что выручка в этом году будет даже большей по валовому сбору зерна».

Инвесторы разочаровались в отрасли

Еще один фактор — снижение спроса со стороны новых крупных инвесторов, которые активно интересовались земельными активами с 2014 года. По версии аналитиков «Совэкона», рентабельность растениеводческого бизнеса оказалась не столь высока, как предполагалось, а риски управления аграрным бизнесом — неожиданно высоки. По словам аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, исходя из данных Росстата о прибыли компаний, можно заметить, что в сельхозсекторе доля убыточных компаний в этом году выросла. Проще говоря, активы в этом секторе стали приносить меньше денежных потоков, если говорить о России в целом, и, соответственно, стали меньше стоить, говорит он. По его мнению, это прежде всего связано с двумя факторами — удорожанием топлива из-за роста цен на нефть и одновременным ослаблением рубля и сезонным фактором — холодной весной и рядом других климатических событий, негативно повлиявших на урожай.

Сложности с землей

Потеря интереса и снижение стоимости земли могут быть связаны с потерей интереса профессиональных застройщиков, которые приобретали сельхозугодья для последующего коммерческого использования. ​Поскольку сейчас государство стало уделять большое внимание развитию агропромышленного комплекса, переводить участки под иные виды использования, например под застройку, стало сложнее, говорят в компании Knight Frank. Например, в Татарстане каждый перевод из категории сельхозземель находится на личном контроле у президента республики, поясняют аналитики. «Кроме того, выросла кадастровая стоимость земли и вместе с ней и налоги. Если раньше это были «копейки», которые сильно не обременяли собственников, то сейчас это достаточно значительные платежи, поэтому от земель зачастую хотят избавиться и снижают цену», — отмечают в Knight Frank.

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Ольга Дубравицкая, Егор Губернаторов, Надежда Федорова.
Теги: сельское хозяйство , земля
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