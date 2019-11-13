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«Яндекс» оценил покупки россиян на распродаже в китайский День холостяка
Россияне вслед за всем остальным миром начали массово закупать товары на торговых площадках КНР в День холостяка — китайский аналог «Черной пятницы». Наибольший интерес к онлайн-шопингу в этот день показали жители Челябинска
Фото: Hao Qunying / Zuma / ТАСС

Во время распродаж на День холостяка расходы россиян в китайских интернет-магазинах подскочили в 17 раз по сравнению с обычными днями. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Кассы», с которыми ознакомился РБК. 

День холостяка отмечается 11 ноября. Это китайский праздник, посвященный одиноким людям. В этот день в Китае традиционно устраивают распродажи, что делает его аналогом западной «Черной пятницы», которая наступает парой недель позже.

Фотогалерея 
Как прошла крупнейшая китайская распродажа в День холостяка. Фоторепортаж

По статистике «Яндекс.Кассы», 11 ноября число заказов на китайских онлайн-площадках увеличилось в 9,2 раза. Средний чек заказчика из России составил 1349 руб. Это в 1,9 раза больше, чем в обычный день.

Традицию распродаж в День холостяка у китайских бизнесменов перенимают и российские интернет-магазины. В этом году 11 ноября рост спроса был замечен и у них. Число покупателей увеличилось на 58%. Средний чек, впрочем, вырос не так сильно — он составил 3662 руб., что на 6% больше, чем в обычные дни.

Наибольший интерес к онлайн-шопингу в этот день показали жители Челябинска. По данным сервиса, в День холостяка именно там был самый высокий чек на китайских торговых площадках: 1561 руб., в два раза выше, чем в обычные дни. Повышенную активность в этот день также показали жители Новосибирска и Санкт-Петербурга. Покупатели из столицы оказались лишь на четвертом месте по размеру среднего чека.

В исследовании учитывались платежи пользователей «Яндекс.Кассы» за 2019 год в интернет-магазинах Китая и России. 

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Екатерина Костина
Теги: «Яндекс», распродажа, Alibaba
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