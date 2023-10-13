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«Коммерсантъ» узнал о переводе сервисов госуслуг на платформу «Гостех»

«Коммерсантъ»: в 2024 году сервисы госуслуг переведут на платформу «Гостех»
На совещаниях у вице-премьера Дмитрия Чернышенко началось утверждение проектов перевода на платформу «Гостех» госинформсистем, обеспечивающих сервисы госуслуг, узнал «Коммерсантъ». Их миграция должна начаться в 2023–2024 годах
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Государственные информсерсистемы, обеспечивающие сервисы госуслуг, будут переведены на платформу государственных сервисов «Гостех» в течении 2023-2024 годов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

По их данным, данный вопрос обсуждался в сентябре на совещании у вице-премьера Дмитрия Чернышенко, после чего началось утверждение проекта. Миграция сервисов госуслуг в 2023–2024 годах должна обеспечить платформе статус основной для экосистемы государственных информсервисов (ГИС), отмечает газета.

Как пишет «Коммерсантъ», идея «Гостеха» как импортонезависимой платформы для проектов государственного цифрового управления появилась в апреле 2020 года, в эксперимент по ее использованию и развитию реализуется с конца 2020 года. С января 2021-го работа платформы обеспечивается ФКУ «Государственные технологии».

По указу президента Владимира Путина, более 20 федеральных и 11 региональных органов исполнительной власти должны быть переведены на платформу «Гостех» до конца 2023 года. Основная идея проекта — объединение на одной стандартизированной платформе процессов разработки и использования большинств ГИС.

В ФКУ уточнили газете, что «перевод систем на платформу проводится, исходя из оценки целесообразности, которая включает в себя оценку технологической зрелости ГИС, экономической целесообразности использования «Гостеха» и оценки значимости ГИС с точки зрения массовости услуг, значимости информации, соответствия национальным приоритетам развития».

Практическими проблемами «Гостеха» в 2022–2023 годах, по словам представителей ФКУ, стало значимое ужесточение требований к безопасности, сертификации отечественного оборудования и программного обеспечения, а также дефицит ресурсов центров обработки данных (ЦОД). В то же время, отмечает «Коммерсантъ», «серверная» проблема уже решается: как ожидается, в ближайшее время «Гостех» получит возможность использования двух крупных ЦОДов — «Сбера» в Сколково и «Ростелекома» в Санкт-Петербурге — для работы на них наиболее «нагруженных» ГИС.

Руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева отметила, что платформа государственных сервисов (ПГС) — это «важный шаг на пути к цифровому равенству». «Реализация ПГС на «Гостехе» означает, что платформа сможет кратно масштабироваться в масштабе страны без потери качества и с соблюдением двух важных условий: информбезопасность и неограниченный доступ госслужащих к ней», — полагает эксперт.

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В свою очередь, внешние разработчики ждут нового этапа в развитии «Гостеха» — запуска платформы коммерциализации «Госмаркет», отмечает газета.

На риски при создании системы «Гостех» в августе прошлого года указывала Счетная палата. Там указали, что ГИС в России все еще слабо согласованы друг с другом, среди причин — недостаток «квалифицированных сотрудников» и «чрезмерное делегирование ИТ-процессов внешним специалистам». Как итог это приводило к замыканию российской ИТ-среды на конкретных поставщиков и разработчиков, а также использованию устаревших технологий, которые нельзя было масштабировать или адаптировать в процессе трансформации. Аудиторы также отметили, что в российском законодательстве нет критериев определения ГИС, а также обязанности со стороны властей использовать только госсистемы в своей работе.

Отдельно в Счетной палате указали на проблему, возникшую при создании платформы «Гостех». Аудиторы напомнили, что Сбербанк передал неисключительные права Минцифры (отвечает за проведение эксперимента по созданию и развитию платформы) на свое программное обеспечение, которое составляет техническую основу «ГосТеха», на срок действия собственных исключительных прав. При этом неисключительные права не позволяют модифицировать ПО и передавать его исходный код. В Счетной палате опасаются, что если Сбербанк потеряет свои исключительные права, то и неисключительные права Минцифры также аннулируются и это приведет к потере платформы

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