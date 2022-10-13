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В Москве американского бизнесмена арестовали по делу о мошенничестве

В Москве американского бизнесмена арестовали по делу о мошенничестве
Основатель компании LD Cool Дэвид Носиковски подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Его заключили под стражу до 6 ноября. Компания специализируется на ремонте и перепродаже коммерческих грузовиков
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве арестовали владельца компании LD Cool Дэвида Носиковски по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской районный суд.

Он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Его заключили под стражу на 26 суток, до 6 ноября.

Из картотеки суда следует, что дело Носиковски Д. (ст. 159, ч. 4) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано 13 октября.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, дело расследуется Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве, ущерб от действий американца и неустановленных лиц оценивается в десятки миллионов рублей.

На сайте компании, зарегистрированной в штате Флорида, сообщается, что она была основана в ноябре 2018 года Носиковски и специализируется на ремонте и перепродаже коммерческих грузовых автомобилей.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тверского суда и направил запрос в компанию LD COOL.

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