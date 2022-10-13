Россия почти двое увеличила поставки стали для труб в Турцию

Экспорт горячекатаного стального проката, который используется в стройке и машиностроении, из России в Турцию в августе вырос на 93%, до 176 тыс. т. Среди причин — эмбарго на поставки стали в ЕС и низкий спрос на внутреннем рынке

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В августе 2022 года экспорт из России в Турцию горячекатаного плоского стального проката, который используется в строительстве, производстве труб и транспортном машиностроении, увеличился на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 176 тыс. т. Такие расчеты сделали аналитики «БКС Мир Инвестиций» на основе данных Института статистики Турции (TUIK) и отраслевого агентства Kallanish.

Всего за август Россия экспортировала 358,5 тыс. т горячекатаного плоского проката, подсчитал аналитик по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов на основе данных отраслевого издания «Метал Эксперт». Таким образом, на Турцию пришлась половина поставок. Всего за январь—август 2022 года Россия поставила в Турцию 735,97 тыс. т горячекатаного проката, подсчитало отраслевое агентство Kallanish.

Поставки этого продукта в Турцию в августе действительно выросли, признает источник в одной из крупнейших российских металлургических компаний. В основном продукция реализуется турецким заводам — преимущественно, производителям труб, отмечает он.

В Турции есть мощности для производства дальнейших переделов стального проката, говорит Красноженов. Также возможна перепродажа российского проката турецкими трейдерами в третьи страны.

Почему увеличились продажи в Турцию

По данным TUIK, общий импорт горячекатаного проката в Турцию в августе сократился на 12,9%, до 377,124 тыс. т. При этом Россия частично вытеснила других крупных поставщиков — Китай, Японию и Индию, продажи которых снизились.

Турция исторически является одним из основных импортеров российского проката, отмечает Красноженов. Так, его ежемесячный экспорт в эту страну в прошлом году часто превышал 170 тыс. т, а иногда и 200 тыс. т, добавляет он. На рост экспорта в Турцию повлияла «низкая база», говорит источник в одной из российских металлургических компаний. В августе 2021 года в России был хороший спрос на внутреннем рынке и мало кто экспортировал, а в августе 2022 года рынок был «слабым, поэтому экспорт вырос». По итогам сентября и октября благодаря оживлению активности потребителей на российском рынке ожидается снижение экспорта, добавляет он.

Увеличение импорта горячекатаного проката из России в августе также может быть связано с тем, что некоторые турецкие покупатели выбирали товар, предлагавшийся по более низкой цене, сказал РБК управляющий директор Ассоциации турецких производителей стали Ишик Акчахлар. По данным TUIK, цены на импортный плоский прокат в Турции в течение лета снижались. Средняя цена в июне составляла $1,013 тыс. за т, в июле — $955 за т, в августе — $936 за т.

Российским производителям плоского проката, крупнейшими из которых являются ММК, НЛМК и «Северсталь», пришлось увеличить объемы продаж в Азии и на Ближнем Востоке после того, как в марте в ответ на начало специальной военной операции России на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры российской стальной продукции, включая стальной прокат. Российские производители имели право продолжать поставки в Евросоюз до 17 июня по контрактам, заключенным до объявления эмбарго.

По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, ЕС в 2021 году импортировал из России 3,74 млн т готовой стальной продукции, из них 2,86 млн т пришлось на плоский прокат. Но Турция к европейским санкциям не присоединилась.