Россия почти двое увеличила поставки стали для труб в Турцию

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 62,59 (+0,24) Инвестиции, 12 окт, 16:31
Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 63,76 (+0,07) Инвестиции, 12 окт, 16:31
КНДР провела испытания крылатых ракет под руководством Ким Чен Ына Политика, 09:11
«Качественная жизнь лучше вечной»: Давид Ян — о долголетии Pro, 09:10
ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за повышения тарифов Бизнес, 09:05
Samsung и Alibaba выпали из топа крупнейших рекламодателей России Технологии и медиа, 09:00
Путин заявил о формировании новых «центров силы» в Азии Политика, 08:57
Степашин заявил, что Путину «замены быть не может» после 2024 года Политика, 08:48
Как производитель «китайской водки» стал самой дорогой компанией Китая Pro, 08:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Совбезе заявили об угрозе третьей мировой войны из-за Украины в НАТО Политика, 08:45
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 08:36
Россия почти двое увеличила поставки стали для труб в Турцию Бизнес, 08:30
Володин заявил, что нигде в мире не ведут переговоров с террористами Политика, 08:24
Как не сломаться из-за «черных лебедей». Развиваем в себе антихрупкость Pro, 08:20
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 08:09
Офис Зеленского сообщил об ударах по инфраструктуре в Киевской области Политика, 08:04
Бизнес ,  
0 

Россия почти двое увеличила поставки стали для труб в Турцию

Российский экспорт плоского стального проката в Турцию подскочил в августе почти на 100%
Экспорт горячекатаного стального проката, который используется в стройке и машиностроении, из России в Турцию в августе вырос на 93%, до 176 тыс. т. Среди причин — эмбарго на поставки стали в ЕС и низкий спрос на внутреннем рынке
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В августе 2022 года экспорт из России в Турцию горячекатаного плоского стального проката, который используется в строительстве, производстве труб и транспортном машиностроении, увеличился на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 176 тыс. т. Такие расчеты сделали аналитики «БКС Мир Инвестиций» на основе данных Института статистики Турции (TUIK) и отраслевого агентства Kallanish.

Всего за август Россия экспортировала 358,5 тыс. т горячекатаного плоского проката, подсчитал аналитик по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов на основе данных отраслевого издания «Метал Эксперт». Таким образом, на Турцию пришлась половина поставок. Всего за январь—август 2022 года Россия поставила в Турцию 735,97 тыс. т горячекатаного проката, подсчитало отраслевое агентство Kallanish.

Поставки этого продукта в Турцию в августе действительно выросли, признает источник в одной из крупнейших российских металлургических компаний. В основном продукция реализуется турецким заводам — преимущественно, производителям труб, отмечает он.

В Турции есть мощности для производства дальнейших переделов стального проката, говорит Красноженов. Также возможна перепродажа российского проката турецкими трейдерами в третьи страны.

Почему увеличились продажи в Турцию

По данным TUIK, общий импорт горячекатаного проката в Турцию в августе сократился на 12,9%, до 377,124 тыс. т. При этом Россия частично вытеснила других крупных поставщиков — Китай, Японию и Индию, продажи которых снизились.

Читайте на РБК Pro
Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого
С чего может начаться крах финансовых рынков — The Economist
Разные оклады для одной должности: когда это не нарушает Трудовой кодекс
Деглобализация-2022: почему мир раскалывается на части и что будет дальше

Турция исторически является одним из основных импортеров российского проката, отмечает Красноженов. Так, его ежемесячный экспорт в эту страну в прошлом году часто превышал 170 тыс. т, а иногда и 200 тыс. т, добавляет он. На рост экспорта в Турцию повлияла «низкая база», говорит источник в одной из российских металлургических компаний. В августе 2021 года в России был хороший спрос на внутреннем рынке и мало кто экспортировал, а в августе 2022 года рынок был «слабым, поэтому экспорт вырос». По итогам сентября и октября благодаря оживлению активности потребителей на российском рынке ожидается снижение экспорта, добавляет он.

Увеличение импорта горячекатаного проката из России в августе также может быть связано с тем, что некоторые турецкие покупатели выбирали товар, предлагавшийся по более низкой цене, сказал РБК управляющий директор Ассоциации турецких производителей стали Ишик Акчахлар. По данным TUIK, цены на импортный плоский прокат в Турции в течение лета снижались. Средняя цена в июне составляла $1,013 тыс. за т, в июле — $955 за т, в августе — $936 за т.

Российским производителям плоского проката, крупнейшими из которых являются ММК, НЛМК и «Северсталь», пришлось увеличить объемы продаж в Азии и на Ближнем Востоке после того, как в марте в ответ на начало специальной военной операции России на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры российской стальной продукции, включая стальной прокат. Российские производители имели право продолжать поставки в Евросоюз до 17 июня по контрактам, заключенным до объявления эмбарго.

По данным европейской металлургической ассоциации Eurofer, ЕС в 2021 году импортировал из России 3,74 млн т готовой стальной продукции, из них 2,86 млн т пришлось на плоский прокат. Но Турция к европейским санкциям не присоединилась.

Авторы
Теги
Надежда Синцова Надежда Синцова
сталь ММК НЛМК Северсталь
Материалы по теме
ЕС запретит импорт стальных полуфабрикатов из России через два года
Бизнес
Европейцы попросили не запрещать импорт стальных полуфабрикатов из России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter