Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома

В рейтинг вошли бизнесмены из США, Германии и стран Азии. Илон Маск занял только третье место

Билл Гейтс (Фото: Rick Wilking / Reuters)

Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.

На первом месте оказался создатель Microsoft Билл Гейтс, стоимость его пакета акций автодилера AutoNation оценивается в $914,55 млн, что составляет 0,9% от его состояния в $105 млрд. За ним следует основатель Oracle Ларри Эллисон, который является вторым крупнейшим держателем акций Tesla Inc. Стоимость его пакета оценивается в $730,77 млн — $1 млрд (1,3% от состояния в $58,5 млрд), хотя ранее Эллисон говорил, что его доля в автопроизводителе не является основным источником дохода. Тройку лидеров замыкает гендиректор Tesla Илон Маск, акции которого оцениваются в $8,3 млрд (36,9% от состояния в $22 млрд).

На четвертом месте оказался строительный магнат Паллонджи Мистри. Он владеет акциями индийской автомобилестроительной компании Tata Motors Ltd. стоимостью $302,7 млн (1,5% от состояния в $19,7 млрд). Пятое место занимает Сюзанна Клаттен, которая унаследовала от своего отца Геберта Квандта акции BMW стоимостью $8,76 млрд (47,8% от состояния в $18 млрд).

В десятку также вошли Стефан Квандт (акционер BMW, состояние $14,8 млрд), Ли Шуфу (акционер Geely Automobile Holding и Zhejiang Geely Holding Group, состояние $10,6 млрд), Георг Шеффлер (акционер Continental AG, Schaeffler AG, состояние $7,99 млрд), Блэр Парри-Океден (Cox Automotive, состояние $7,84 млрд) и Джеймс Кеннеди (Cox Automotive, состояние $7,84 млрд).