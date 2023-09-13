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«Сибур» перенес срок реализации Амурского ГХК на 2027 год

Глава «дочки» «Сибура»: Реализация Амурского ГХК завершится в 2027 году
Реализация Амурского ГХК «Сибура», включающая строительство и пуско-наладочные работы, должна завершиться в 2027 году, заявил глава завода. До введения западных санкций против России «Сибур» собирался его достроить в 2024 году
«Газпром» GAZP ₽178 +0,22% Купить
Строительство&nbsp;Амурского газохимического комплекса
Строительство Амурского газохимического комплекса (Фото: Амурский ГХК)

Реализация Амурского газохимического комплекса (ГХК), который строят «Сибур» (60%) и китайская Sinopec (40%), включающая несколько этапов окончания работ, в том числе механическую готовность (завершение строительства) и пусконаладочные работы, должна завершиться в 2025-2027 годах. Об этом в среду, 13 сентября, заявил гендиректор завода Алексей Верещагин в ходе визита президента Владимира Путина на Амурский газоперерабатывающий завод «Газпрома», расположенный около города Свободного. С этого завода Амурский ГХК будет получать основное сырье — этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ).

«То есть, вам пришлось график немного сдвигать вправо», — уточнил Путин, отметив, что этот проект все равно будет завершен. «Все верно», — подтвердил Верещагин.

«Сибур» еще в 2020 году начал строить Амурский ГХК, который должен был стать крупнейшим в мире комплексом по производству базовых полимеров мощностью 2,7 млн т в год — 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена. Инвестиции в этот мегапроект оценивались в $10 млрд. В феврале 2021-го стало известно о том, что компания сократила сроки строительства на полгода, до середины 2024 года. Но после начала военной спецоперации России на Украине «Сибуру» и Sinopec пришлось их пересмотреть из-за западных санкций.

Партнерам заморозили часть работ из-за сложностей с доставкой оборудования, рассказывал РБК источник, близкий к нескольким подрядчикам проекта. Это произошло на фоне санкций, в том числе на поставки высокотехнологичного оборудования в Россию. «Иностранные поставщики, западные лицензиары, производители лицензионного оборудования, безусловно, играли важную роль для большой части наших производственных процессов», — подтверждал предправления «Сибура» Михаил Карисалов в сентябре 2022 года в интервью телеканалу «Россия-24». Он тогда отмечал, что компания работает с производителями из Китая, Персидского залива и других дружественных стран, поэтому уже на тот момент большая часть вопросов была решена.

В ходе визита Путина глава Амурского ГХК заявил, что завод столкнулся с «определенными трудностями» после того, как европейские партнеры отказались поставлять оборудование в рамках заключенных ранее контрактов, но руководству компании удалось найти новых поставщиков и согласовать график реализации и пуска завода и обновленный бюджет (его размер топ-менеджер не уточнил). Технические проблемы, которые были созданы «недобросовестными партнерами», преодолены, заключил Верещагин.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
«Сибур» Владимир Путин Амурская область СИБУР Sinopec
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