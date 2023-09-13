Во Франции запретили продажи iPhone 12 из-за повышенного излучения

Продажи остановили из-за повышенного удельного коэффициента поглощения, который определяет энергию электромагнитного поля, поглощаемую телом человека в секунду. Apple обяжут отозвать проданные смартфоны, если дефект не исправят

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Национальное агентство по частотам Франции (Agence nationale des frequences — ANFR) временно запретило продажу iPhone 12 компании Apple в стране, сообщается на сайте регулятора.

«Национальное агентство по частотам просит Apple отозвать iPhone 12 с французского рынка с 12 сентября 2023 года после того, как у этой модели было зафиксировано превышение предела удельного коэффициента поглощения», — сказано в заявлении.

Удельный коэффициент поглощения (SAR) — это показатель, определяющий энергию электромагнитного поля, поглощающуюся в тканях тела человека за одну секунду. Он используется для измерения вредного воздействия мобильных телефонов на человека.

ANFR предписало Apple принять меры для устранения нарушения в кратчайшие сроки. В противном случае агентство пригрозило обязать корпорацию отозвать все уже проданные смартфоны.

Агентство провело соответствующие измерения и пришло к выводу, что SAR iPhone 12 составляет 5,74 Вт/кг. Предел допустимой нормы — 4 Вт/кг.

Как пояснил в беседе с Le Parisien министр-делегат цифровизации и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэль Барро, эта цифра считается незначительным отклонением от нормы. Он уточнил, что у Apple есть две недели, чтобы решить вопрос, обновив программное обеспечение.

«Если этого не произойдет, я намерен распорядиться об отзыве также и iPhone 12, уже находящихся в обращении, — сказал Барро, исключив возможность компромисса с компанией. Он добавил, что агентство намерено передать соответствующие данные о SAR iPhone 12 другим государствам Евросоюза.