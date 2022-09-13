Steyr Automotive опроверг планы по покупке российского завода Volkswagen

Австрийский концерн Steyr Automotive опроверг сообщения об участии в переговорах по покупке российских активов Volkswagen. В начале марта производство автомобилей на заводах в России было приостановлено

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

У Steyr Automotive нет планов выкупить российский завод Volkswagen у его текущих акционеров, сообщили «Известиям» в пресс-службе австрийского автомобильного концерна.

«Steyr Automotive GmbH не участвует в вышеупомянутых сделках или планах и не имеет ни обязательств, ни намерений в этом направлении», — заявил представитель Steyr Automotive.

РБК направил запрос в пресс-службу Steyr Automotive.

Так в концерне прокомментировали статью New Europe, в которой со ссылкой на неназванные российские СМИ говорилось, что Volkswagen AG может продать Steyr Automotive свой российский бизнес, «включая сборочный завод и производителя двигателей внутреннего сгорания».

Ссылаясь на источники, издание сообщило, что Steyr намерен возобновить производство автомобилей VW в России, но под другим брендом. При этом, как пишет New Europe, производственными площадками Volkswagen в России будет управлять Группа ГАЗ, на мощностях которой в Нижнем Новгороде собирались ряд автомобилей, а сам немецкий концерн продолжит поставлять комплектующие и запчасти в страну, а также оказывать инженерные услуги.

В пресс-службе Группы ГАЗ сообщили РБК, что не располагают информацией о планах Volkswagen «относительно изменения статуса владения собственными активами Volkswagen в России». Изданию, распространившему некорректную информацию, была направлена претензия, добавили в ней.

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В России Volkswagen собирает свои машины на двух заводах: с 2007 года на собственном производстве в Калуге и с 2012 года — по контракту на площадке Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. В начале марта эти заводы приостановили работу, тогда же концерн объявил о прекращении поставок автомобилей в Россию.

В конце июля источник «Ведомостей» сообщил, что Volkswagen Group Rus ищет покупателя на свой калужский завод и им может стать компания «Азия Авто» из Казахстана. Представитель компании тогда отметил, что VW рассматривает различные сценарии, однако никаких решений не принято.