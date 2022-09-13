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Суд признал незаконным наложенный ФАС на «Т Плюс» штраф почти на ₽900 млн

Компания оспорила в Московском арбитраже штраф в размере 846,5 млн руб. за «манипулирование ценами на оптовом рынке электроэнергии». Суд согласился с доводами «Т Плюс»
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

ПАО «Т Плюс» оспорило в Арбитражном суде Москвы оборотный штраф почти на 900 млн руб., наложенный на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС), дело решено в пользу истца, следует из карточки суда.

«Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью», — следует из карточки.

8 июля ФАС оштрафовала компанию на 846,5 млн руб., признав ее нарушившей антимонопольное законодательство. По мнению ведомства, «Т Плюс» манипулировала ценами на оптовом рынке электроэнергии, нарушив таким образом закон о защите конкуренции.

Нарушения антимонопольные власти выявили в 2021 году. С февраля по апрель 2019 года, по данным ФАС, ценовые заявки «Т Плюс» превышали фактические затраты на производство электроэнергии в среднем на 70–90%», а в отдельных случаях — более чем вдвое.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Компания завышала оптовые цены на электроэнергию в зоне свободного перетока «Вятка» первой ценовой зоны (европейская часть России и Урал), где она занимает доминирующее положение. Ее действия в дальнейшем отразились на стоимости электричества на оптовом рынке и привели к дополнительной финансовой нагрузке для потребителей на 66,8 млн руб. в месяц.

Против ПАО «Т Плюс» было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.31 КоАП (манипулирование ценами на оптовом и (или) розничном рынках электроэнергии).

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Компания обратилась в суд и попросила признать незаконным наложение штрафа.

На сайте «Т Плюс» сообщается, что это крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Она владеет 6% установленной мощности электростанций в стране, ее доля на рынке теплоснабжения — 8%.

«Т Плюс» обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах. Ее услугами пользуются более 7 млн граждан и более 180 тыс. организаций.

У «Т Плюс» 53 электростанции, из них 51 ТЭС и две ГЭС.

По данным на декабрь прошлого года, доля в 39,6% компании принадлежала «Ренове» Виктора Вексельберга.

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Елена Чернышова
ФАС «Т Плюс» штраф суд
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