Суд признал незаконным наложенный ФАС на «Т Плюс» штраф почти на ₽900 млн

Компания оспорила в Московском арбитраже штраф в размере 846,5 млн руб. за «манипулирование ценами на оптовом рынке электроэнергии». Суд согласился с доводами «Т Плюс»

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

ПАО «Т Плюс» оспорило в Арбитражном суде Москвы оборотный штраф почти на 900 млн руб., наложенный на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС), дело решено в пользу истца, следует из карточки суда.

«Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью», — следует из карточки.

8 июля ФАС оштрафовала компанию на 846,5 млн руб., признав ее нарушившей антимонопольное законодательство. По мнению ведомства, «Т Плюс» манипулировала ценами на оптовом рынке электроэнергии, нарушив таким образом закон о защите конкуренции.

Нарушения антимонопольные власти выявили в 2021 году. С февраля по апрель 2019 года, по данным ФАС, ценовые заявки «Т Плюс» превышали фактические затраты на производство электроэнергии в среднем на 70–90%», а в отдельных случаях — более чем вдвое.

Компания завышала оптовые цены на электроэнергию в зоне свободного перетока «Вятка» первой ценовой зоны (европейская часть России и Урал), где она занимает доминирующее положение. Ее действия в дальнейшем отразились на стоимости электричества на оптовом рынке и привели к дополнительной финансовой нагрузке для потребителей на 66,8 млн руб. в месяц.

Против ПАО «Т Плюс» было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.31 КоАП (манипулирование ценами на оптовом и (или) розничном рынках электроэнергии).

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Компания обратилась в суд и попросила признать незаконным наложение штрафа.