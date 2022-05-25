«Сибирскую генерирующую компанию» заподозрили в манипулировании ценами

По данным ФАС, в период с января по март 2022 года СГК подавала ценовые заявки, значение которых превышает цену, установленную на рынке электроэнергии. Компании может грозить оборотный штраф в размере от 1% до 15% выручки

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), компания подозревается в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии, сообщило ведомство в своем Telegram.

«Организация подозревается в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии. В период январь—март 2022 года СГК подавала ценовые заявки, значение которых превышает цену, установленную на этом товарном рынке ранее для аналогичных часов предшествующих суток, предыдущей недели, месяца и квартала», — сказано в сообщении.

По данным ФАС, СГК занимает доминирующее положение во второй ценовой зоне и входит в одну группу компаний с крупнейшим поставщиком топлива АО «СУЭК». «Учитывая это, действия СГК оказывают существенное влияние на формирование и изменение энергоцен на оптовом рынке электроэнергии и мощности», — уточнили в ведомстве.

Дело против СГК возбуждено по признакам нарушения «Закона о защите конкуренции» (п.11 ч.1 ст. 10).

РБК направил запрос представителю СГК.

«Сибирская генерирующая компания» — энергетический холдинг, входящий в группу компаний АО «СУЭК». В состав группы входят шесть ГРЭС, одна ГТЭС и 20 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 17,5 ГВт и тепловой мощностью — 26,4 тыс. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 37,4 тыс. человек. По данным Forbes, выручка СГК за 2018 год составила 143,9 млрд руб.

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В декабре прошлого года ФАС возбудила аналогичное дело о манипулировании ценами на электроэнергию против одной из крупнейших частных компаний в России в сфере электроэнергетики и теплоснабжения «Т Плюс».

По данным службы, с февраля по апрель 2019 года значения ценовых заявок «Т Плюс» превышали фактические затраты на топливо, которое используется для выработки электроэнергии. Компания устанавливала оптовые цены выше равновесной цены в зоне свободного перетока «Вятка» и первой Ценовой зоне (европейская часть России и Урал). В некоторых случаях ФАС зафиксировала двойное превышение.

«Коммерсантъ» ранее сообщал, что компании грозит оборотный штраф — от 1% до 15% от выручки (до 10 млрд руб.). В 2019 году выручка «Т Плюс» от продажи электроэнергии составила 66,1 млрд руб. По данным газеты, это может стать крупнейшим взысканием за нарушения на энергорынке.