Производители алкоголя попросили повысить минимальную цену на водку

Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 215 руб. за пол-литра. Увеличить ее предлагают до 233 руб.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обратился в Минфин с просьбой повысить минимальную розничную цену на водку в 2020 году до 233 руб. за бутылку объемом 0,5 л, рассказал глава СПАП Игорь Косарев на Московском финансовом форуме, передает ТАСС.

«Какая это будет цифра, я пока сказать не могу, но СПАП, проговорив со всеми членами, направил в Минфин цифру — 233 руб. за пол-литровую бутылку», — сообщил Косарев.

Глава союза также выразил надежду, что при определении минимальной цены будет учтено повышение акциза на этиловый спирт (до 544 руб. за 1 л в 2020 году), а также рост цен на стекло и пшеницу.

Минфин устанавливает МРЦ на алкоголь с 2009 года, это делается для борьбы с дешевым контрафактным алкоголем. В последний раз минимальную цену на водку повысили с 1 января 2019 года — до 215 руб. за 0,5 л.