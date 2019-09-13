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Производители алкоголя попросили повысить минимальную цену на водку
Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 215 руб. за пол-литра. Увеличить ее предлагают до 233 руб.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обратился в Минфин с просьбой повысить минимальную розничную цену на водку в 2020 году до 233 руб. за бутылку объемом 0,5 л, рассказал глава СПАП Игорь Косарев на Московском финансовом форуме, передает ТАСС.

«Какая это будет цифра, я пока сказать не могу, но СПАП, проговорив со всеми членами, направил в Минфин цифру — 233 руб. за пол-литровую бутылку», — сообщил Косарев.

Глава союза также выразил надежду, что при определении минимальной цены будет учтено повышение акциза на этиловый спирт (до 544 руб. за 1 л в 2020 году), а также рост цен на стекло и пшеницу.

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Минфин устанавливает МРЦ на алкоголь с 2009 года, это делается для борьбы с дешевым контрафактным алкоголем. В последний раз минимальную цену на водку повысили с 1 января 2019 года — до 215 руб. за 0,5 л.

По словам Косарева, за последние три года объемы производства легального алкоголя выросли более чем на 30%. Так, если в 2015 году произвели 62 млн дал, то в 2018-м — уже 83 млн.

В СПАП входят несколько крупных российских производителей спирта и ликероводочной продукции. Согласно информации на сайте союза, его членами являются Московский завод «Кристалл», «Руст Россия», «Белуга Групп», Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис», «Росспиртпром», группа «Ладога», Алкогольная производственная компания, Алкогольная сибирская группа, Уржумский спиртоводочный завод и ООО «Национальные алкогольные традиции». В качестве своей основной задачи СПАП называет поддержку «усилий государства в борьбе с теневым оборотом алкогольной продукции».

Автор: Константин Нагаев
Теги: водка, цена
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