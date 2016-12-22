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Киев сообщил об отмене приостановки взыскания $2,6 млрд с «Газпрома»
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Киев сообщил об отмене приостановки взыскания $2,6 млрд с «Газпрома»
Бизнес, 19:53
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Киев сообщил об отмене приостановки взыскания $2,6 млрд с «Газпрома»
Об отмене вынесенного ранее шведским судом решения заявил коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. По его словам, украинская компания продолжит аресты активов «Газпрома» во всех странах
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отменил свое решение о приостановке исполнения вердикта Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд. Об этом сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, по словам которого суд принял во внимание аргументы «Нафтогаза».

«Мы еще раз доказали всем, что «Газпром» должен незамедлительно выполнить решение арбитража. Ну, а пока мы продолжим принудительное исполнение во всех странах», — написал Витренко на своей странице в сети Facebook.

Позднее пресс-служба «Нафтогаза Украины» подтвердила факт отмены решения шведского суда о приостановке взыскания долга с «Газпрома», подчеркнув, что новое решение не подлежит обжалованию. «Суд коротко обосновал свое решение, отметив: «Причин, по которым было принято решения о приостановке исполнительных действий, больше не существует. Предварительные решения о приостановке, соответственно, отменяются», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

РБК направил запрос в «Газпром».

Коммерческий директор «Нафтогаза» отметил, что общая сумма задолженности «Газпрома» перед украинской компанией уже превышает $2,6 млрд. Ранее Витренко говорил, что из-за начисления процентов на подлежащую выплате сумму она ежедневно увеличивается на $500 тыс.

По словам Витренко, к началу сентября долг «Газпрома» вырос примерно на $100 млн, а с учетом дополнительных выплат юристам и судебным исполнителям может увеличиться на несколько сотен миллионов долларов. Позже представитель украинской компании заявил журналистам, что «на сегодняшний день размер неустойки «Газпрома» перед «Нафтогазом» составляет $104 млн».

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза», обязав «Газпром» выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. За вычетом долга украинской стороны за поставленный ей газ российская компания осталась должна $2,56 млрд. 13 июня Апелляционный суд в Свеа вынес решение о приостановке исполнения вердикта, удовлетворив ходатайство «Газпрома», однако «Нафтогаз» это решение обжаловал.

Отмена решения апелляционного суда упростит для «Нафтогаза» накладывание ареста на активы «Газпрома» в других странах. Впрочем, за пределами Швеции на активы «Газпрома» аресты продолжали накладывать и раньше. 4 сентября Витренко заявил, что в одних только Нидерландах общая стоимость арестованных активов существенно превышает весь долг «Газпрома» украинской компании.

«Я полагаю, что степень вероятности включения «Сухого» в санкционный список крайне низкая. Но если это произойдет, то «Гражданские самолеты Сухого» тоже попадают под санкционные ограничения. Но вполне возможно, что OFAC сделает исключение для гражданской «дочки» «Сухого», — заявил Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Юрий Витренко , «Нафтогаз Украины»
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