АвтоВАЗ на неделю ограничит производство некоторых моделей

Из-за дефицита комплектующих компания на неделю приостановит выпуск Lada Granta на заводе в Тольятти. Lada Niva будет производиться в ограниченном количестве. Завод в Ижевске будет работать по графику

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АвтоВАЗ 16 августа выйдет из планового корпоративного отпуска (проводился с 26 июля. — РБК), но из-за дефицита электронных комплектующих на неделю ограничит производство на заводе в Тольятти, сообщили в пресс-службе компании, передает «РИА Новости».

«Нехватка электронных компонентов, поставляемых компанией «Bosch Самара», продолжает негативно влиять на график производства на заводе в Тольятти», — говорится в заявлении автопроизводителя.

Из-за этого АвтоВАЗ с 16 по 20 августа не будет выпускать Lada Granta. Lada Niva с 16 по 19 августа будет производиться в ограниченном количестве, а платформа B0, на которой выпускают автомобили Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero, будет работать только два дня — 18 и 19 августа.

Как уточнили в компании, на время простоя персоналу выплатят две трети среднего заработка в соответствии с законодательством. АвтоВАЗ не уточнил сроки возобновления производства, поскольку «видимость возможности поставок электронных компонентов на завод в Тольятти на рабочую неделю, начинающуюся с 23 августа, чрезвычайно сложна».