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АвтоВАЗ на неделю ограничит производство некоторых моделей

Из-за дефицита комплектующих компания на неделю приостановит выпуск Lada Granta на заводе в Тольятти. Lada Niva будет производиться в ограниченном количестве. Завод в Ижевске будет работать по графику
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

АвтоВАЗ 16 августа выйдет из планового корпоративного отпуска (проводился с 26 июля. — РБК), но из-за дефицита электронных комплектующих на неделю ограничит производство на заводе в Тольятти, сообщили в пресс-службе компании, передает «РИА Новости».

«Нехватка электронных компонентов, поставляемых компанией «Bosch Самара», продолжает негативно влиять на график производства на заводе в Тольятти», — говорится в заявлении автопроизводителя.

Из-за этого АвтоВАЗ с 16 по 20 августа не будет выпускать Lada Granta. Lada Niva с 16 по 19 августа будет производиться в ограниченном количестве, а платформа B0, на которой выпускают автомобили Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero, будет работать только два дня — 18 и 19 августа.

Как уточнили в компании, на время простоя персоналу выплатят две трети среднего заработка в соответствии с законодательством. АвтоВАЗ не уточнил сроки возобновления производства, поскольку «видимость возможности поставок электронных компонентов на завод в Тольятти на рабочую неделю, начинающуюся с 23 августа, чрезвычайно сложна».

АвтоВАЗ в третий раз за неделю приостановил выпуск некоторых автомобилей
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Фото:пресс-служба губернатора Самарской области / РИА Новости

Пресс-служба также сообщила, что завод «Lada Ижевск», который производит Vesta и Vesta SW, будет работать в соответствии с графиком «при существующей видимости поставок», поскольку в меньшей степени страдает от дефицита.

АвтоВАЗ летом несколько раз приостанавливал выпуск. В частности, 1 июня компания сообщила о временной остановке производства Lada Granta, а 14 июля — Lada Largus и Xray, а также Renault Sandero и Logan, поскольку «Bosch Самара» недопоставила электронные компоненты.

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АвтоВАЗ выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Продажи в первом полугодии составили 200,2 тыс. автомобилей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Минпромторг в мае заявлял, что из-за проблем с поставками комплектующих есть повышенный спрос на некоторые модели, но дефицита автомобилей в России нет,. Он касается в первую очередь высоколокализованных моделей, производство которых не зависит от импортных запчастей.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
АвтоВАЗ Тольятти производство автокомплектующие
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АвтоВАЗ в третий раз за неделю приостановил выпуск некоторых автомобилей
Общество
РБК
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