Бизнес попросил правительство заморозить акциз на алкоголь на три года

По его мнению, заморозка ставок акциза на ближайшие три года позволит государству в сложный период пандемии поддержать бизнес.

В пресс-службе РСПП позднее подтвердили РБК факт отправки письма Шохина в адрес Григоренко и Силуанова. В союзе уточнили, что, по его данным, правительство изучает сценарий внепланового повышения акциза на отельные виды алкоголя на 10%. «С увеличением налоговой нагрузки производители вынуждены будут поднять цены на свою продукцию на фоне падающих реальных доходов населения», — отметили в пресс-службе.

Председатель совета ассоциации производителей пива Андрей Губка сообщил РБК, что ему известно об обращении РСПП, и подтвердил, что оно было направлено в правительство. Ссылаясь на исследование института экономической политики Гайдара, Губка сказал, что повышение акциза окажет крайне негативное влияние на экономику, бизнес, потребителя и простимулирует рост нелегального рынка. «В перспективе трех лет поставленные цели пополнения бюджета не только не достигаются, а приводят к снижению по всем показателям, при одновременном росте нелегального рынка», — отметил он.

По его словам, заморозка ставки акциза позволит государству получить необходимый эффект и положительно скажется на уменьшении доли нелегального рынка алкоголя. «Важно отметить, что алкогольная продукция является крайне чувствительной категорией, неосторожные действия с которой могут спровоцировать мультиплицирующий эффект на смежные отрасли и рост цен для потребителя. Принимая во внимание тот факт, что алкогольная индустрия совместно со смежными отраслями составляют порядка 2% ВПП, повышение акциза, особенно наряду с другими инициативами (РОП, маркировка и др.), неизбежно окажет негативное влияние не только на всю отрасль, но и на экономику страны в целом», — добавил Губка.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Corona Extra и др.) Ораз Дурдыев сообщил РБК, что компания поддерживает РСПП и решительно выступает против повышения ставки акциза на пиво.

По его словам, заморозка ставки акциза позволит не только достичь поставленных целей по росту объема налоговых поступлений, но и позволит обеспечить более высокий уровень занятости в алкогольной и смежных отраслях, поскольку одно рабочее место в пивоваренной индустрии создает 10 рабочих мест вокруг.

»Для пивоваренной индустрии одним из наиболее важных факторов роста служит предсказуемая регуляторная политика и отсутствие дополнительных ограничений и мер. Это становятся особенно важным на фоне обсуждение иных регуляторных инициатив: маркировки пивоваренной продукции, введения минимальной розничной цены и внесения изменений в техрегламент ТР/ТС, которые неизбежно окажут негативное влияние не только на всю отрасль, и на экономику страны в целом», — считает Дурдыев.

РБК обратился за комментариями в аппарат правительства. В Минфине сообщили РБК, что письмо на рассмотрение в министерство пока не поступало.

О планах повышения налогов и корректировки системы сбора акцизов 5 июля писали «Ведомости». По их данным, Минфин предложил «донастройку» налоговой системы. Издание писало, что власти обсуждают повышение налога на добычу полезных ископаемых, расширение и корректировку режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, корректировку системы уплаты акцизов. «Речь идет прежде всего о некоторых видах алкоголя, а также о сахаросодержащих напитках», — писала газета. В совокупности эти меры должны дополнительно ежегодно пополнять бюджет на 400 млрд руб. в 2022–2024 годах.

В Минфине ответили, что говорить о конкретных параметрах бюджета на ближайшие три года пока некорректно, а обсуждение сборов назвали «стандартным этапом бюджетного процесса».