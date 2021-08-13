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Бизнес попросил правительство заморозить акциз на алкоголь на три года

В июле Минфин предложил «донастройку» налоговой системы, включая корректировку уплаты акцизов. РСПП попросил кабмин сохранить утвержденные Путиным ставки акциза на алкоголь до конца 2024 года. AB InBev Efes поддержала инициативу
Фото: Rayner Pena / EPA / ТАСС
Фото: Rayner Pena / EPA / ТАСС

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству и Минфину с просьбой заморозить акциз на алкоголь. Соответствующее письмо (есть у РБК) президент РСПП Александр Шохин направил на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко и главы Минфина Антона Силуанова. Подлинность письма подтвердил РБК источник на алкогольном рынке.

В своем обращении Шохин напомнил, что правительство обсуждает концепцию донастройки налоговой системы, которая предусматривает мобилизацию дополнительных источников отчислений в бюджет. Одним из вариантов, как отметил глава РСПП, является изменение системы уплаты акцизов и повышение акцизов на алкогольную продукцию сверх той индексации, которая закреплена законом.

«В связи с этим члены Российского союза промышленников и предпринимателей — крупнейшие производители алкогольной продукции, в т.ч. крупнейшие налогоплательщики в регионах присутствия, обращаются к Вам с просьбой сохранить утвержденные президентом РФ ставки акциза на алкоголь в 2022–2024 годах, а также рассмотреть возможность заморозки акциза в перспективе трех лет», — говорится в письме.

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Фото:Martin Divisek / EPA / ТАСС

Шохин отметил, что с учетом фактора непрогнозируемости экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19, бизнес просит сохранить до 2024 года включительно принятый ранее подход и не повышать акцизы на алкогольную продукцию сверх установленного сегодня в Налоговом кодексе. «Это даст возможность производителям алкоголя в сложившихся непростых условиях сохранить производственные мощности и рабочие места, обеспечить выплату заработной платы и проведение мероприятий по профилактике распространения коронавируса на предприятиях, а также продолжить надлежащее исполнение обязанностей по уплате налогов», — пояснил глава РСПП.

По его мнению, заморозка ставок акциза на ближайшие три года позволит государству в сложный период пандемии поддержать бизнес.

В пресс-службе РСПП позднее подтвердили РБК факт отправки письма Шохина в адрес Григоренко и Силуанова. В союзе уточнили, что, по его данным, правительство изучает сценарий внепланового повышения акциза на отельные виды алкоголя на 10%. «С увеличением налоговой нагрузки производители вынуждены будут поднять цены на свою продукцию на фоне падающих реальных доходов населения», — отметили в пресс-службе.

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Председатель совета ассоциации производителей пива Андрей Губка сообщил РБК, что ему известно об обращении РСПП, и подтвердил, что оно было направлено в правительство. Ссылаясь на исследование института экономической политики Гайдара, Губка сказал, что повышение акциза окажет крайне негативное влияние на экономику, бизнес, потребителя и простимулирует рост нелегального рынка. «В перспективе трех лет поставленные цели пополнения бюджета не только не достигаются, а приводят к снижению по всем показателям, при одновременном росте нелегального рынка», — отметил он.

По его словам, заморозка ставки акциза позволит государству получить необходимый эффект и положительно скажется на уменьшении доли нелегального рынка алкоголя. «Важно отметить, что алкогольная продукция является крайне чувствительной категорией, неосторожные действия с которой могут спровоцировать мультиплицирующий эффект на смежные отрасли и рост цен для потребителя. Принимая во внимание тот факт, что алкогольная индустрия совместно со смежными отраслями составляют порядка 2% ВПП, повышение акциза, особенно наряду с другими инициативами (РОП, маркировка и др.), неизбежно окажет негативное влияние не только на всю отрасль, но и на экономику страны в целом», — добавил Губка.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям крупнейшей пивоваренной компании AB InBev Efes (производитель BUD, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Corona Extra и др.) Ораз Дурдыев сообщил РБК, что компания поддерживает РСПП и решительно выступает против повышения ставки акциза на пиво.

По его словам, заморозка ставки акциза позволит не только достичь поставленных целей по росту объема налоговых поступлений, но и позволит обеспечить более высокий уровень занятости в алкогольной и смежных отраслях, поскольку одно рабочее место в пивоваренной индустрии создает 10 рабочих мест вокруг.

»Для пивоваренной индустрии одним из наиболее важных факторов роста служит предсказуемая регуляторная политика и отсутствие дополнительных ограничений и мер. Это становятся особенно важным на фоне обсуждение иных регуляторных инициатив: маркировки пивоваренной продукции, введения минимальной розничной цены и внесения изменений в техрегламент ТР/ТС, которые неизбежно окажут негативное влияние не только на всю отрасль, и на экономику страны в целом», — считает Дурдыев.

РБК обратился за комментариями в аппарат правительства. В Минфине сообщили РБК, что письмо на рассмотрение в министерство пока не поступало.

Правительство рассмотрит введение акцизов на сладкие напитки
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Фото:Mario Tama / Getty Images

О планах повышения налогов и корректировки системы сбора акцизов 5 июля писали «Ведомости». По их данным, Минфин предложил «донастройку» налоговой системы. Издание писало, что власти обсуждают повышение налога на добычу полезных ископаемых, расширение и корректировку режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, корректировку системы уплаты акцизов. «Речь идет прежде всего о некоторых видах алкоголя, а также о сахаросодержащих напитках», — писала газета. В совокупности эти меры должны дополнительно ежегодно пополнять бюджет на 400 млрд руб. в 2022–2024 годах.

В Минфине ответили, что говорить о конкретных параметрах бюджета на ближайшие три года пока некорректно, а обсуждение сборов назвали «стандартным этапом бюджетного процесса».

Авторы
Анна Левинская, Михаил Юшков Михаил Юшков
повышение налогов акциз алкоголь РСПП Бизнес Александр Шохин Дмитрий Григоренко Антон Силуанов
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