Бизнес , 13 авг, 13:40
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В ФАС заявили о противодействии проверкам со стороны «Магнита»
Федеральная антимонопольная служба сообщила в своем Telegram-канале о том, что АО «Тандер» (управляющая компания торговой сети «Магнит») препятствует проведению объявленной ранее проверки.
Как сообщили в ведомстве, охранники отказались пропускать сотрудников ФАС в бизнес-центр, мотивируя это тем, что сотрудников «Магнита» «нет на рабочих местах».
Где снято видео, в сообщении ФАС не говорится, название бизнес-центра также не приводится. «Тандер» зарегистрирован в Краснодаре по адресу улица . Леваневского, дом 185.
РБК направил запрос в «Магнит».
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