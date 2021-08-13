В ФАС заявили о противодействии проверкам со стороны «Магнита»

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба сообщила в своем Telegram-канале о том, что АО «Тандер» (управляющая компания торговой сети «Магнит») препятствует проведению объявленной ранее проверки.

Как сообщили в ведомстве, охранники отказались пропускать сотрудников ФАС в бизнес-центр, мотивируя это тем, что сотрудников «Магнита» «нет на рабочих местах».

Где снято видео, в сообщении ФАС не говорится, название бизнес-центра также не приводится. «Тандер» зарегистрирован в Краснодаре по адресу улица . Леваневского, дом 185.

РБК направил запрос в «Магнит».

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