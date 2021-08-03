В Петербурге начнут реконструкцию в порту на фоне обсуждения его переноса

Один из стивидоров Большого порта Санкт-Петербурга получил разрешение на строительство перевалочного комплекса на его территории, инвестиции составят 5 млрд руб. В марте президенту предложили перенести порт в Усть-Лугу

Большой порт Санкт-Петербурга (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

В Большом порту Санкт-Петербург появится новый перевалочный комплекс, разрешение на строительство получил Петербургский нефтяной терминал (ПНТ, один из крупнейших стивидоров порта). Об этом говорится в сообщении ПНТ, поступившем в РБК.

Комплекс по перевалке нефтепродуктов будет построен на месте устаревшей базы, возведенной в 1960-е годы. Разрешение городской службы государственного строительного надзора и экспертизы выдано до 30 июля 2026 года. Как сообщили в ПНТ, общий объем инвестиций в проект составит более 5 млрд руб.

В ближайшее время ПНТ начнет демонтировать старое оборудование на участке 11 га. Компания построит новые резервуары для хранения нефтепродуктов, сливную эстакаду, а также рекуператоры и пароуловители. Строительные работы начнутся в четвертом квартале 2021 года.

«Мы верим в проект реконструкции терминала и официально начинаем работу над ним. Это важнейшая стройка для терминала и стратегический инвестпроект для города. <...> Вместе с тем мы планируем реализовать проект так, чтобы в него можно было оперативно внести изменения, ориентируясь на меняющиеся условия», — заявил председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.