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В Петербурге начнут реконструкцию в порту на фоне обсуждения его переноса

Один из стивидоров Большого порта Санкт-Петербурга получил разрешение на строительство перевалочного комплекса на его территории, инвестиции составят 5 млрд руб. В марте президенту предложили перенести порт в Усть-Лугу
Большой порт Санкт-Петербурга
Большой порт Санкт-Петербурга (Фото: Сергей Фомин / Global Look Press)

В Большом порту Санкт-Петербург появится новый перевалочный комплекс, разрешение на строительство получил Петербургский нефтяной терминал (ПНТ, один из крупнейших стивидоров порта). Об этом говорится в сообщении ПНТ, поступившем в РБК.

Комплекс по перевалке нефтепродуктов будет построен на месте устаревшей базы, возведенной в 1960-е годы. Разрешение городской службы государственного строительного надзора и экспертизы выдано до 30 июля 2026 года. Как сообщили в ПНТ, общий объем инвестиций в проект составит более 5 млрд руб.

В ближайшее время ПНТ начнет демонтировать старое оборудование на участке 11 га. Компания построит новые резервуары для хранения нефтепродуктов, сливную эстакаду, а также рекуператоры и пароуловители. Строительные работы начнутся в четвертом квартале 2021 года.

«Мы верим в проект реконструкции терминала и официально начинаем работу над ним. Это важнейшая стройка для терминала и стратегический инвестпроект для города. <...> Вместе с тем мы планируем реализовать проект так, чтобы в него можно было оперативно внести изменения, ориентируясь на меняющиеся условия», — заявил председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.

Власти изучат проект по переносу порта из Петербурга за ₽440 млрд
Бизнес
Морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области

Источник РБК, близкий к ПНТ, пояснил, что под меняющимися условиями имеется в виду в том числе возможный перенос порта, который обсуждается в правительстве. С такой инициативой выступил совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев. В марте он направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложил перенести порт в Усть-Лугу, а на его месте построить жилье, коммерческие помещения и объекты социальной инфраструктуры и культуры. Стоимость проекта бизнесмен оценил в 440 млрд руб.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил проработать проект Минтрансу, Минэкономразвития и Росимуществу совместно с властями Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По оценке «Уралкалия», которому принадлежит Балтийский балкерный терминал на территории порта, если решение о выносе мощностей за черту города будет принято, на его реализацию понадобится 10 лет.

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Большой порт Санкт-Петербург расположен в Невской губе Финского залива и устьевой части Невы. В 2020 году его грузооборот составил около 60 млн т.

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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