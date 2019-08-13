«Лента» заявила об угрозах шантажистов отравить продукты в гипермаркетах

Ретейлер получил видеозапись с требованием заплатить $500 тыс. в биткоинах, иначе продаваемые в гипермаркетах товары будут отравлены. Полиция возбудила дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Торговая сеть «Лента» обратилась в полицию, получив видеообращение с требованием заплатить деньги под угрозой отравления товаров в гипермаркетах.

«Мы получили видеозапись с угрозами от неизвестных лиц, которые требовали от нас определенную сумму денег, угрожая иначе отравить товары. Сейчас мы обратились в полицию», — заявили РБК в пресс-службе компании.

В полиции сообщили РБК, что после обращения возбуждено уголовное дело.

«В полицию обратились представители коммерческой фирмы, которые сообщили о том, что к ним поступило сообщение о возможных противоправных действиях в отношении их организации. По данному заявлению возбуждено уголовное дело, проводится расследование», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Как пишет «Фонтанка», 12 августа на электронную почту кол-центра «Ленты» поступило видеообращение. Неизвестный предложил сети перевести $500 тыс. в биткоинах, иначе продаваемые ретейлером товары будут отравлены. По данным издания, дело возбуждено по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма на объекте социальной инфраструктуры).