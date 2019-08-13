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General Motors $68 (+74,45%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
Netflix $440 (+42,89%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,68%) прогноз ING к 30.09.19
TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
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«Лента» заявила об угрозах шантажистов отравить продукты в гипермаркетах
Ретейлер получил видеозапись с требованием заплатить $500 тыс. в биткоинах, иначе продаваемые в гипермаркетах товары будут отравлены. Полиция возбудила дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Торговая сеть «Лента» обратилась в полицию, получив видеообращение с требованием заплатить деньги под угрозой отравления товаров в гипермаркетах.

«Мы получили видеозапись с угрозами от неизвестных лиц, которые требовали от нас определенную сумму денег, угрожая иначе отравить товары. Сейчас мы обратились в полицию», — заявили РБК в пресс-службе компании.

В полиции сообщили РБК, что после обращения возбуждено уголовное дело.

«В полицию обратились представители коммерческой фирмы, которые сообщили о том, что к ним поступило сообщение о возможных противоправных действиях в отношении их организации. По данному заявлению возбуждено уголовное дело, проводится расследование», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Как пишет «Фонтанка», 12 августа на электронную почту кол-центра «Ленты» поступило видеообращение. Неизвестный предложил сети перевести $500 тыс. в биткоинах, иначе продаваемые ретейлером товары будут отравлены. По данным издания, дело возбуждено по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма на объекте социальной инфраструктуры).

Полностью проверить товары в торговой сети затруднительно, поскольку у компании более 3,5 тыс. поставщиков и 380 магазинов по всей стране, сообщила «Лента» «РИА Новости».

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Структуры Мордашова получили почти 80% «Ленты»

В конце декабря 2005 года в нескольких магазинах петербургской сети «Максидом» злоумышленники распылили газ меркаптан. Пострадали около 80 человек. Неизвестные потребовали от компании заплатить $200 тыс., чтобы избежать более значительных потерь. В прокуратуре Санкт-Петербурга считают случившееся следствием конкурентной борьбы.

Авторы: Константин Ткаченко, Роман Кирьянов
Теги: «Лента», продукты, полиция
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