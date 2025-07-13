Суд запретил совладелице ПНТ распоряжаться акциями терминала
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил совладелице и председателю совета директоров АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Елене Васильевой распоряжаться, передавать в залог, а также обременять принадлежащие ей бездокументарные ценные бумаги, включая 4 538 шт обыкновенных именных акций ПНТ. Определение об обеспечительных мерах опубликовано в судебной картотеке (.pdf).
Согласно материалам суда, с заявлением о принятии обеспечительных мер обратился бенефициар петербургского трейдера топлива ООО «Компания «Топливные технологии»» (КТТ) Александр Дорошенко. В качестве истцов также указана супруга Дорошенко Надежда и сама КТТ, которая исторически торгует топливом через Петербургский нефтяной терминал. Ответчиками по иску помимо Васильевой, выступил бывший генеральный директор КТТ Антон Жарков.
Обратившись в суд, заявитель указал, что исполнение судебного акта, принятого по существу настоящего спора, может быть затруднено из-за ряда обстоятельств. Например, существует высокий риск принятия ответчиками мер по отчуждению или обременению своего имущества. В качестве подтверждения Дорошенко указал на существующий корпоративный конфликт, фактическое поведение ответчиков и их недобросовестные действия, как в рамках настоящего дела, так и в рамках иных дел.
АО «Петербургский нефтяной терминал» основано в 1996 году Дмитрием Скигиным и Дмитрием Васильевым. Сегодня это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе с пропускной способностью 12,5 млн т в год.
Корпоративный конфликт, сторонами которого являются семья Скигиных и Елена Васильева — жена бизнесмена Сергея Васильева, который в свое время передал ей 50% акций ПНТ, обострился в 2022 году, после того как Васильева получила долю в ПНТ от своего супруга. Конфликт между сторонами сопровождается серией судебных споров о праве собственности, управлении и контроле над Петербургским нефтяным терминалом.
Рассмотрев заявление, Арбитражный суд решил частично удовлетворить требование о принятии обеспечительных мер. Помимо запрета Васильевой распоряжаться бездокументарными ценными бумагами, суд наложил арест на денежные средства на ее банковских счетах, а также на наличные денежные средства, в пределах суммы более 514 млн руб. Кроме того, суд арестовал движимое и недвижимое имущество Васильевой в пределах суммы 38 млрд руб. Аналогичное решение принято в отношении Жаркова. Суд наложил арест на денежные средства на его банковских счетах в пределах суммы 565 млн руб., движимое и недвижимое имущество в пределах 38 млрд руб.
В апреле 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и передал в доход государства 4538 акций нефтетерминала — 55% уставного капитала, принадлежавших структурам семьи Скигиных. Надзорное ведомство утверждало, что контроль над стратегическим активом был получен с нарушением законодательства об иностранных инвестициях. В частности, речь шла о несогласованных сделках 2016 и 2020 годов, в результате которых доля граждан Германии Михаила и Евгения Скигиных, а также гражданки Франции Полины Скигиной превысила 50%.
Однако в июле тринадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, частично отменив национализацию доли в ПНТ, принадлежавшей семье Дмитрия Скигина. Суд постановил вернуть 2807 акций Петербургского нефтяного терминала Tujunga Enterprises Ltd, через которую семья Скигина владеет долей в ПНТ.
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