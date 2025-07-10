Апелляция вернула Скигиным часть акций Петербургского нефтетерминала

Апелляционный суд вернул компании Tujunga Enterprises Ltd, подконтрольной семье Скигиных, 2807 акций Петербургского нефтетерминала. В апреле они были переданы в собственность государства

Михаил Скигин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, частично отменив национализацию доли в АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), принадлежавшей семье сооснователя компании Дмитрия Скигина. Об этом РБК сообщил представитель семьи Скигиных, контролирующих кипрскую компанию Tujunga Enterprises Ltd. Знакомый с материалами дела собеседник РБК подтвердил, что суд частично удовлетворил требования Скигиных, но о полной отмене решения о передаче доли в компании государству речи не идет.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, апелляционная инстанция постановила «изменить решение» суда первой инстанции. Подробности мотивировочной и резолютивной части определения пока не опубликованы. Однако, как уточнил РБК представитель Tujunga, суд постановил вернуть Tujunga Enterprises 2807 акций ПНТ. Решение вступило в силу немедленно после оглашения.

РБК направил запрос в пресс-службу ПНТ.

«Решение будем обжаловать и дальше до полного возврата незаконно отнятых акций. Суд апелляции хоть и вернул большую часть акции, но, по всей видимости, так и не разобрался в деле», — заявил представитель Tujunga.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и передал в доход государства 4538 акций нефтетерминала — 55% уставного капитала, принадлежавших структурам семьи Скигиных. Надзорное ведомство утверждало, что контроль над стратегическим активом был получен с нарушением законодательства об иностранных инвестициях. В частности, речь шла о несогласованных сделках 2016 и 2020 годов, в результате которых доля граждан Германии Михаила и Евгения Скигиных, а также гражданки Франции Полины Скигиной превысила 50%.

По мнению Генпрокуратуры, Скигины должны были получить предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы на установление контроля в соответствии с федеральным законом № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Прокуратура также указывала, что иностранные акционеры «спровоцировали корпоративный конфликт» в ПНТ.

В апелляционной жалобе представители Tujunga Enterprises Ltd настаивали, что передача акций между аффилированными структурами носила технический характер, не изменяла конечного бенефициара и была направлена на упрощение структуры владения ПНТ. Юристы подчеркивали, что наследники Дмитрия Скигина стали собственниками акций в 2003 году — за пять лет до вступления закона № 57-ФЗ в силу, а последующие сделки не повлекли изменения контроля. При этом государству были переданы и те акции, легитимность владения которыми прокуратура изначально не оспаривала, отмечали они.

Отдельную апелляционную жалобу подала Елена Васильева, владеющая 45% акций ПНТ и находящаяся в корпоративном конфликте с семьей Скигиных. Как писал «РБК Петербург», она добивалась передачи ей 2270 акций, изъятых у Tujunga Enterprises. В случае удовлетворения жалобы ее доля могла бы увеличиться до 67,5%.

АО «Петербургский нефтяной терминал» основано в 1996 году Дмитрием Скигиным и Дмитрием Васильевым. Сегодня это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе с пропускной способностью 12,5 млн т в год. По данным СПАРК, в 2024 году ПНТ обработал 8,2 млн т нефтепродуктов, выручка составила 8,57 млрд руб., чистая прибыль — 5,75 млрд руб. Администрация Санкт-Петербурга относит терминал к числу стратегических партнеров города.

Корпоративный конфликт между акционерами обострился в 2022 году, после того как Елена Васильева получила долю в ПНТ от своего супруга Сергея Васильева. Позднее Михаил Скигин лишился должности генерального директора компании, а в полицию было подано заявление о пропаже Васильева. Как ранее сообщал РБК, конфликт между сторонами сопровождается серией судебных споров о праве собственности, управлении и контроле над Петербургским нефтяным терминалом.