Суд обязал экс-оператора «Фукусимы-1» заплатить акционерам $98 млрд

Фото: Kimimasa Mayama / Reuters

Бывшие руководители Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO, оператор АЭС «Фукусима-1») должны заплатить акционерам $98 млрд в качестве возмещения за неспособность предотвратить аварию на этой станции в 2011 году. Так решил окружной суд Токио, передает издание Kyodo.

Ответчики — бывший председатель совета директоров Цунэхиса Кацумато, бывшие вице-президенты Сакаэ Муто и Ичиро Такегуро, бывший президент холдинга Масатака Симидзу и бывший управляющий директор Акио Комори. Суд признал всех, кроме Комори, ответственными за возмещение убытков.

Акционеры подали в суд на компанию в 2012 году. Они потребовали от бывшего руководства $160 млрд. Издание отмечает, что это самая большая компенсация в истории судебных процессов Японии.

В 2019 году Цунэхисе Кацумато, Ичиро Такегуро и Сакаэ Муто были признаны невиновными. Обвинение утверждало, что руководство знало о риске обрушения цунами на электростанцию, но не приняло должных мер.

В 2011 году в результате цунами, вызванного мощным землетрясением, в префектуре Фукусима произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Из-за разрушений и утечки радиации из региона были эвакуированы около 150 тыс. человек. В 2013 году станцию закрыли.

В ноябре 2016 года власти Японии заявили об увеличении затрат на ликвидацию последствий аварии до $180 млрд. Тогда общий объем компенсации пострадавшим составлял $72 млрд.