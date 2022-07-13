Суд обязал экс-оператора «Фукусимы-1» заплатить акционерам $98 млрд

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 58,9 (+0,14) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 58,53 (-0,32) Инвестиции, 16:17
В Стамбуле завершились переговоры России, Украины, Турции и ООН по зерну Политика, 17:37
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 17:36
«Бесплатный сыр». Какие риски несут криптопроекты Do-to-Earn Крипто, 17:24
От Митволя до Сердюкова: кто из российских чиновников был под следствием Политика, 17:23 
Рекордсмен КХЛ в 41 год продлил контракт с «Ак Барсом» Спорт, 17:19
Гедонизм: как быть профессионалом в удовольствии Социальная экономика, 17:14
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 17:13
Венгрия ввела чрезвычайное положение в энергетике Политика, 17:06
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Газпром» отказался прогнозировать ситуацию с «Северным потоком» Бизнес, 17:03
Суд обязал экс-оператора «Фукусимы-1» заплатить акционерам $98 млрд Бизнес, 16:57
В «Уфе» заявили о возможности отъезда лучшего бомбардира РПЛ в Португалию Спорт, 16:57
Производитель грузовиков Iveco заявил о полном уходе из России Авто, 16:57
Агент сообщил, что Абаскаль останется в «Спартаке» после ухода Каттани Спорт, 16:53
Долг 27 тысяч рублей: как можно улучшить кредитную историю РБК и Яндекс Кью, 16:50
Бизнес ,  
0 

Суд обязал экс-оператора «Фукусимы-1» заплатить акционерам $98 млрд

Фото: Kimimasa Mayama / Reuters
Фото: Kimimasa Mayama / Reuters

Бывшие руководители Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO, оператор АЭС «Фукусима-1») должны заплатить акционерам $98 млрд в качестве возмещения за неспособность предотвратить аварию на этой станции в 2011 году. Так решил окружной суд Токио, передает издание Kyodo.

Ответчики — бывший председатель совета директоров Цунэхиса Кацумато, бывшие вице-президенты Сакаэ Муто и Ичиро Такегуро, бывший президент холдинга Масатака Симидзу и бывший управляющий директор Акио Комори. Суд признал всех, кроме Комори, ответственными за возмещение убытков.

Акционеры подали в суд на компанию в 2012 году. Они потребовали от бывшего руководства $160 млрд. Издание отмечает, что это самая большая компенсация в истории судебных процессов Японии.

В 2019 году Цунэхисе Кацумато, Ичиро Такегуро и Сакаэ Муто были признаны невиновными. Обвинение утверждало, что руководство знало о риске обрушения цунами на электростанцию, но не приняло должных мер.

В 2011 году в результате цунами, вызванного мощным землетрясением, в префектуре Фукусима произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Из-за разрушений и утечки радиации из региона были эвакуированы около 150 тыс. человек. В 2013 году станцию закрыли.

В ноябре 2016 года власти Японии заявили об увеличении затрат на ликвидацию последствий аварии до $180 млрд. Тогда общий объем компенсации пострадавшим составлял $72 млрд.

Теги
Япония Фукусима суд Токио АЭС «Фукусима-1»
Материалы по теме
В Японии объявили угрозу цунами у берегов Фукусимы после землетрясения
Общество
Стоимость урана выросла до максимума с аварии на «Фукусиме»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter