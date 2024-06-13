 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Бизнес ,  
0 

Bloomberg: китайцы не смогли найти ни заказанной в России меди, ни завод

Крупный китайский конгломерат начал расследование из-за пропажи 2 тыс. тонн меди, купленной у российской компании, выяснил Bloomberg. По данным агентства, товар в итоге оказался в Турции, и был не медью, а дешевым гранитом
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Китайский конгломерат Wuchan Zhongda Group, занимающийся в том числе международной торговлей, начал расследование из-за исчезновения крупной партии меди, купленной в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, конгломерат купил 2 тыс. тонн рафинированной меди у российской «Региональной металлургической компании» в конце прошлого года, и товар должен был быть продан местному торговцу для последующей доставки в Китай. Однако в итоге груз прибыл в Турцию, и на практике оказался гораздо более дешевым гранитом, рассказали источники.

Wuchan Zhongda Group начала расследование инцидента и направила своих сотрудников в Россию, однако по прибытии те «даже не смогли определить, где находится плавильный завод». Была ли заключена сделка на бирже или напрямую, Bloomberg не уточняет.

Wuchan Zhongda Group Co. (ранее Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group Co.) — китайский многопрофильный конгломерат, занимающийся в основном международной торговлей, автомобильным бизнесом, недвижимостью и финансами. Входит в число крупнейших компаний страны (211 место, по данным Forbes). Объем продаж конгломерата в прошлом году составил 580 млрд юаней (около $80 млрд). Штаб-квартира расположена в Ханчжоу.

В России есть несколько компаний с названием «Региональная металлургическая компания» (Bloomberg не уточняет, о какой именно идет речь).

Агентство напоминает, что международный рынок по торговле металлами неоднократно оказывался замешанным в скандалах, связанным с мошенничеством. Как ранее писал Bloomberg, покупатели и продавцы цветных металлов, таких как медь, алюминий и никель, обычно используют документы, известные как складские квитанции, чтобы доказать физическое наличие товара. Эти квитанции часто маркируются «голограммами и секретными кодами» длинного списка эмитентов и являются основой банковских кредитов, обеспеченных металлом в качестве залога. Тем не менее, такие квитанции стали можно подделать, и, по данным агентства, мошенники все чаще прибегают к этой схеме.

Товарооборот России и Китая в 2023 году побил рекорд
Экономика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Чистый импорт рафинированной меди из России в Китай в 2022 году составил 3,64 млн тонн, однако уже в первой половине 2023 года упал до минимума за четыре года — до 1,65 млн тонн (на 12% меньше, чем в годом ранее). Как отмечает Bloomberg, этот металл активно используют в строительстве, передачи электроэнергии и экологически чистой энергетике. электроэнергии и экологически чистую энергетику.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
медь Китай трейдер Россия

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Эксперты оценили рост срока платежей в Китай
Финансы
Поставщик китайской техники подал в суд на «Сибантрацит»
Бизнес
Пекин потребовал от США отменить санкции за связи с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
Захарова заявила об отсутствии у России агрессивных планов против НАТО Политика, 15:59
Река в метро, автобус в озере: как в Москве затопило улицы и квартиры Общество, 15:47
Bloomberg: китайцы не смогли найти ни заказанной в России меди, ни завод Бизнес, 15:45
Белоруссия решила отозвать посла из Еревана Политика, 15:42
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 15:33
Окупаются за 2 года: как заработать на термальных комплексах Pro, 15:28
RMC Sport узнал о проблемах со здоровьем игроков сборной Франции на Евро Спорт, 15:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты сообщили о замедлении роста цен на жилье в мегаполисах Недвижимость, 15:21
Глава АНО «Цифровые платформы» рассказал подробности о нападении на него Общество, 15:20
Потоп на Филевской ветке метро. Видео Общество, 15:18
Курс доллара в обменниках Москвы стабилизировался ниже ₽99 Инвестиции, 15:08
Власти все чаще отнимают землю у собственников за нарушения. Кто рискует Pro, 15:06
Против Мосбиржи ввели санкции. Что будет с ценами на машины и запчасти Авто, 15:05
Гендиректор «СберСпасибо»: «Мы сделаем 80 млн программ лояльности» Отрасли, 14:59