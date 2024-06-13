Bloomberg: китайцы не смогли найти ни заказанной в России меди, ни завод

Крупный китайский конгломерат начал расследование из-за пропажи 2 тыс. тонн меди, купленной у российской компании, выяснил Bloomberg. По данным агентства, товар в итоге оказался в Турции, и был не медью, а дешевым гранитом

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Китайский конгломерат Wuchan Zhongda Group, занимающийся в том числе международной торговлей, начал расследование из-за исчезновения крупной партии меди, купленной в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, конгломерат купил 2 тыс. тонн рафинированной меди у российской «Региональной металлургической компании» в конце прошлого года, и товар должен был быть продан местному торговцу для последующей доставки в Китай. Однако в итоге груз прибыл в Турцию, и на практике оказался гораздо более дешевым гранитом, рассказали источники.

Wuchan Zhongda Group начала расследование инцидента и направила своих сотрудников в Россию, однако по прибытии те «даже не смогли определить, где находится плавильный завод». Была ли заключена сделка на бирже или напрямую, Bloomberg не уточняет.

Wuchan Zhongda Group Co. (ранее Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group Co.) — китайский многопрофильный конгломерат, занимающийся в основном международной торговлей, автомобильным бизнесом, недвижимостью и финансами. Входит в число крупнейших компаний страны (211 место, по данным Forbes). Объем продаж конгломерата в прошлом году составил 580 млрд юаней (около $80 млрд). Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. В России есть несколько компаний с названием «Региональная металлургическая компания» (Bloomberg не уточняет, о какой именно идет речь).

Агентство напоминает, что международный рынок по торговле металлами неоднократно оказывался замешанным в скандалах, связанным с мошенничеством. Как ранее писал Bloomberg, покупатели и продавцы цветных металлов, таких как медь, алюминий и никель, обычно используют документы, известные как складские квитанции, чтобы доказать физическое наличие товара. Эти квитанции часто маркируются «голограммами и секретными кодами» длинного списка эмитентов и являются основой банковских кредитов, обеспеченных металлом в качестве залога. Тем не менее, такие квитанции стали можно подделать, и, по данным агентства, мошенники все чаще прибегают к этой схеме.

Чистый импорт рафинированной меди из России в Китай в 2022 году составил 3,64 млн тонн, однако уже в первой половине 2023 года упал до минимума за четыре года — до 1,65 млн тонн (на 12% меньше, чем в годом ранее). Как отмечает Bloomberg, этот металл активно используют в строительстве, передачи электроэнергии и экологически чистой энергетике. электроэнергии и экологически чистую энергетику.