Самарский губернатор допустил передачу доли Renault в АвтоВАЗе в мае

Предприятие может перейти под российское управление уже в этом месяце, считает Дмитрий Азаров. Минпромторг ранее заявил, что Renault передаст долю в АвтоВАЗе НАМИ с опционом обратного выкупа

Дмитрий Азаров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Власти Самарской области надеются на переход под российское управление АвтоВАЗа, 68% которого владеет Renault, в мае, заявил ТАСС губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Рассчитываю, что все формальности в мае месяце будут урегулированы и предприятие будет находиться под надежным управлением, управлением российским», — сказал Азаров.

Говоря о проблемах с поставками комплектующих для концерна, он отметил, что поставщики в Азии уже найдены, договоренности оформлены, однако в Китае начался локдаун из-за коронавируса. «Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих. <...> К сожалению, это дополнительно стало негативным фактором, влияющим на деятельность предприятия», — сказал Азаров.

В конце апреля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что французский концерн Renault планирует передать свои 68% в АвтоВАЗе Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). «Скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом, в случае если коллеги примут решение вернуться», — пояснил министр. По его словам, речь идет о сделке «за рубль», но в течение пяти-шести лет французский концерн сможет купить акции обратно.

В конце марта источники Bloomberg cообщили, что Renault рассматривает возможность передачи своей доли в АвтоВАЗе местному инвестору. Оставшиеся 32% акций принадлежат «Ростеху», однако, как отмечало агентство, ему французский концерн свою долю передать не сможет, поскольку тот находится под санкциями. Источник ТАСС в госструктурах сообщал, что Renault может продать долю китайскому концерну.

АвтоВАЗ испытывает трудности из-за поставок электронных компонентов, в связи с этим работников заводов в Тольятти и Ижевске с 6 июня переведут на четырехдневную неделю. Также сотрудников уже дважды за апрель—май отправляли в корпоративный отпуск.



