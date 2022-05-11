АвтоВАЗ сдвинет индексацию зарплат и выплатит сотрудникам по 3 тыс. руб.

Оклады повысят на 9% в рамках ежегодной индексации, она пройдет на месяц раньше. В апреле и между праздниками сотрудники концерна были в корпоративном отпуске, а в июне на заводе введут четырехдневку из-за нехватки компонентов

Фото: Игорь Генералов для РБК

АвтоВАЗ проведет индексацию зарплаты сотрудникам на месяц раньше, а также выплатит премии в 3 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе компании.

Оклады и тарифные ставки сотрудникам проиндексируют 1 июня, тогда как в коллективном договоре ежегодная индексация предусмотрена 1 июля. Она определяется показателями производственно-хозяйственной деятельности предприятия и ростом величины прожиточного минимума по Самарской области.

«С учетом всех рассмотренных факторов, повышение тарифных ставок и окладов составит 9%», — отмечается в сообщении.

Премию выплатят вместе с майской зарплатой всем сотрудникам, работающим на АвтоВАЗе по состоянию на 29 апреля. «Отмечая вклад коллектива АвтоВАЗа в обеспечение работы предприятия в сложных экономических условиях, принято решение о выплате премии в размере 3000 руб. сотрудникам предприятия», — сообщили в пресс-службе.

В середине марта АвтоВАЗ заявил, что перенесет корпоративный отпуск, запланированный в июле-августе, на период с 4 по 24 апреля из-за проблем с поставками электронных компонентов. Тогда в компании отметили, что перенос отпуска сотрудников позволит накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске.

Позднее АвтоВАЗ сообщил, что переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю в связи с прогнозом российского автомобильного рынка и продолжающимся дефицитом компонентов. Такой график введут с 6 июня на три месяца для работников завода в Ижевске и Тольятти.

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С 4 по 6 мая АвтоВАЗ также ушел в запланированный корпоративный отпуск. Учитывая праздники и корпоративный отпуск, сотрудники завода должны были отдыхать с 30 апреля по 10 мая. Однако зампредседателя профорганизации концерна Валерий Королев, а также источник «Интерфакса» сообщили, что АвтоВАЗ 11–13 мая уйдет в простой.

«С 11 по 13 мая будет введен простой, есть приказ. [Электронных] компонентов еще не накопили. На этот период будут организованы временные работы», — сказал Королев ТАСС. Собеседник «Интерфакса» отметил, что работники, которые не задействованы в поддержании функционирования деятельности, изготовлении запчастей и работах над новыми проектами, отправятся в простой с компенсацией двух третей зарплаты.