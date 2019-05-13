InBev оштрафовали за ограничение ввоза бельгийского пива в Бельгию

Производителя Budweiser, Corona и Stella Artois оштрафовали за попытки помешать местным супермаркетам ввозить бельгийское пиво Jupiler из Нидерландов, куда InBev продавал его по сниженной цене, обратно в Бельгию

Фото: Jasper Juinen / Bloomberg

Европейская комиссия оштрафовала на €200,4 млн крупнейшего мирового производителя пива, компанию AB InBev, за нарушение антимонопольного законодательства.

ЕК установила, что компания продавала популярное бельгийское пиво Jupiler розничным сетям и оптовикам в Нидерландах по более низким ценам, чем в Бельгии. Одновременно AB InBev предпринимала различные шаги, чтобы мешать бельгийским супермаркетам и оптовикам закупать это пиво в Нидерландах и ввозить его обратно на территорию Бельгии.

Для этого AB InBev воплощала «продуманную стратегию», отмечает ЕК.

Так, например, компания ограничила объемы поставок Jupiler в Нидерланды, а также изменила упаковку пива Jupiler, предназначенного для этого рынка. В частности, с упаковки исчезла обязательная информацию о продукте с этикетки на французском языке, был изменен дизайн и размер пивных банок. Эти меры должны были дополнительно затруднить продажу импортируемого из Нидерландов пива в Бельгии, указывает ЕК.

Кроме того, AB InBev отказывалась продавать сетям и оптовикам другие свои продукты, если они не брали на себя обязательство не ввозить пиво Jupiler из Нидерландов.