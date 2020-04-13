Shell вышел из сделки с «Газпром нефтью» по освоению месторождений в ЯНАО

Компании подписали договор о создании совместного предприятия на базе месторождений в ЯНАО на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года. Компании оформили сделку купли-продажи 50% доли в «Меретояханефтегаз». Управление компанией планировалось осуществлять на паритетных началах.

Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден оценивал сделку с приобритением 50% «Меретояханефтегаза» как крупнейшее вложение концерна в разведку и добычу нефти в России за последние пять лет.

В январе глава Shell в России Седрик Кремерс подтверждал, что у компании «есть аппетит к расширению сотрудничества» с «Газпром нефтью». «Нам интересно увеличивать наш портфель активов в России с точки зрения новых блоков», — говорил Кремерс.

В конце марта стало известно, что концерн Shell намерен сократить свои расходы на $9 млрд для того, чтобы выдержать обвал нефтяных цен на фоне пандемии коронавируса.

Совокупные геологические запасы Меретояхинского месторождения и остальных участков, на базе которых создается предприятие, составляют более 1,1 млрд т нефти.

