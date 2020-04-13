Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 73,52 (-0,23) Quote, 13:14
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 80,54 (-0,2) Quote, 13:14
Минздрав предложил критерии для усыновления детей ВИЧ-инфицированным Общество, 23:40 Путин поручил «Роскосмосу» и РАН заняться развитием полетов в стратосферу Технологии и медиа, 23:26 Макрон продлил карантинные меры против коронавируса до 11 мая Общество, 23:06 Shell вышел из сделки с «Газпром нефтью» по освоению месторождений в ЯНАО Бизнес, 22:59 Основатели IT-интегратора IBS заявили о разделе бизнеса Бизнес, 22:55 Более 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом Общество, 22:41 В депздраве Москвы назвали число лечащихся на дому больных с COVID-19 Общество, 22:39 Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 22:24  В Петербурге временно запретили каршеринг Общество, 22:21 В Москве отменили салют в честь 75-летия освобождения Вены Общество, 22:01 СМИ сообщили об интересе «Реала» к лучшему бомбардиру «Арсенала» Спорт, 21:57 Российские военные взяли на сопровождение эсминец ВМС США в Черном море Политика, 21:48 В Москве за выходные оштрафовали 5 тыс. человек за нарушение самоизоляции Общество, 21:47 Bloomberg описал дизайн новых iPhone Технологии и медиа, 21:42
Бизнес ,  
0 

Shell вышел из сделки с «Газпром нефтью» по освоению месторождений в ЯНАО

«Газпром нефть» продолжит разрабатывать активы, входящие в совместное предприятие, самостоятельно. Shell приняла решение о выходе в связи с негативным воздействием внешних факторов
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Концерн Shell не будет завершать сделку по созданию совместного предприятия на базе «Меретояханефтегаз», сообщается на сайте «Газпром нефть».

Решение принято в связи с негативным воздействием внешних факторов, говорится в сообщении.

Российская компания самостоятельно продолжит разработку активов в Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО), входивших в периметр создаваемого предприятия. Это Меретояхинское месторождение, Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка, уточняет «Газпром нефть».

До конца 2020 года планируется начать освоение Тазовского месторождения.

При этом Shell продолжит сотрудничество с российским партнером, включая уже закрытые сделки и будущие перспективные проекты, уточняется в сообщении.

В «Газпром нефти» заявили о готовности пойти с Shell в разведку
Бизнес

Компании подписали договор о создании совместного предприятия на базе месторождений в ЯНАО на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года. Компании оформили сделку купли-продажи 50% доли в «Меретояханефтегаз». Управление компанией планировалось осуществлять на паритетных началах.

Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден оценивал сделку с приобритением 50% «Меретояханефтегаза» как крупнейшее вложение концерна в разведку и добычу нефти в России за последние пять лет.

В январе глава Shell в России Седрик Кремерс подтверждал, что у компании «есть аппетит к расширению сотрудничества» с «Газпром нефтью». «Нам интересно увеличивать наш портфель активов в России с точки зрения новых блоков», — говорил Кремерс.

В конце марта стало известно, что концерн Shell намерен сократить свои расходы на $9 млрд для того, чтобы выдержать обвал нефтяных цен на фоне пандемии коронавируса.

Совокупные геологические запасы Меретояхинского месторождения и остальных участков, на базе которых создается предприятие, составляют более 1,1 млрд т нефти.
 

Автор: Мария Лисицына
Материалы по теме
В «Газпром нефти» заявили о готовности пойти с Shell в разведку
Бизнес
«Газпром нефть» заявила о готовности обсуждать с Минском схемы поставок
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter