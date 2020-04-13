Shell вышел из сделки с «Газпром нефтью» по освоению месторождений в ЯНАО
Концерн Shell не будет завершать сделку по созданию совместного предприятия на базе «Меретояханефтегаз», сообщается на сайте «Газпром нефть».
Решение принято в связи с негативным воздействием внешних факторов, говорится в сообщении.
Российская компания самостоятельно продолжит разработку активов в Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО), входивших в периметр создаваемого предприятия. Это Меретояхинское месторождение, Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка, уточняет «Газпром нефть».
До конца 2020 года планируется начать освоение Тазовского месторождения.
При этом Shell продолжит сотрудничество с российским партнером, включая уже закрытые сделки и будущие перспективные проекты, уточняется в сообщении.