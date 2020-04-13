Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам

Действующая редакция Налогового кодекса обяжет операторов платить НДС за безвозмездно оказываемые услуги, утверждают в РСПП. В Минкомсвязи говорят, что говорить о расходах пока рано

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Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В комиссии также пришли к выводу, что операторы не смогут уменьшить базу по налогу на прибыль на соответствующую сумму затрат. В этой связи в РСПП предложили исключить из законопроекта налоговые риски, а также обеспечить компенсацию расходов на его исполнение не только операторам связи, но и интернет-компаниям, чьи потери могут составить около 150 млрд руб.

В Минкомсвязи, в свою очередь, считают, что пока еще рано говорить о расходах операторов. В ведомстве отмечают, что говорить об этом можно будет только после проведения соответствующего эксперимента.

По словам партнера практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Овеснова, операторам действительно придется выработать концепцию ценообразования для пакета услуг, которые предлагается оказывать безвозмездно, и с него начислять НДС. Решить эту проблему можно было бы путем внесения изменений в Налоговый кодекс в части установления льгот по НДС для подобных «социальных услуг».