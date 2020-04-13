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Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам

Действующая редакция Налогового кодекса обяжет операторов платить НДС за безвозмездно оказываемые услуги, утверждают в РСПП. В Минкомсвязи говорят, что говорить о расходах пока рано
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В комиссии также пришли к выводу, что операторы не смогут уменьшить базу по налогу на прибыль на соответствующую сумму затрат. В этой связи в РСПП предложили исключить из законопроекта налоговые риски, а также обеспечить компенсацию расходов на его исполнение не только операторам связи, но и интернет-компаниям, чьи потери могут составить около 150 млрд руб.

В Минкомсвязи, в свою очередь, считают, что пока еще рано говорить о расходах операторов. В ведомстве отмечают, что говорить об этом можно будет только после проведения соответствующего эксперимента.

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По словам партнера практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Овеснова, операторам действительно придется выработать концепцию ценообразования для пакета услуг, которые предлагается оказывать безвозмездно, и с него начислять НДС. Решить эту проблему можно было бы путем внесения изменений в Налоговый кодекс в части установления льгот по НДС для подобных «социальных услуг».

Предоставить бесплатный доступ к социально значимым сайтам в январе предложил президент Владимир Путин. Пилотный проект был запущен 1 апреля. «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «МегаФон» и «ЭР-Телеком» согласились предоставлять бесплатный доступ к ресурсам из перечня, сформированного Минкомсвязью. Всего в этот список попал 391 сайт, в том числе порталы госорганов, социальные сети, поисковые и справочные системы, электронная почта и мессенджеры, сервисы погоды и карты, СМИ, образовательные и культурные платформы, сайты банков, сервисы доставки, маркетплейсы и волонтерские сервисы.

По оценкам Минкомсвязи, затраты операторов при обеспечении бесплатного доступа составят 5,7 млрд руб. РСПП оценивал их возможные потери в 150 млрд руб.

Автор: Артем Филипенок
Теги: интернет, РСПП
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