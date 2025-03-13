ВТБ продаст пятизвездочный отель «Камелия» в Сочи

ВТБ планирует в 2025 году продать пятизвездочную гостиницу «Swissotel Resort Сочи Камелия». Помимо отеля банк намерен выставить на продажу другие непрофильные активы

Отель Swissotel Resort Sochi Kamelia в Сочи (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Банк ВТБ планирует выставить в этом году на продажу курортный комплекс «Камелия» в Сочи, где работает пятизвездочная гостиница Swissotel Resort. Об этом сообщил журналистам первый зампредправления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Мы имеем внутреннюю программу по продаже иммобилизованных активов уже в 2025 году. Например, мы хотим продать гостиницу «Камелия», — заявил Пьянов.

Помимо этого, ВТБ, по его словам, планирует выставить на продажу несколько непрофильных активов. Например залоговое имущество «БМ-банка» и торговые центры на Ордынке. Общую сумму от продажи этих активов Пьянов оценил в «несколько десятков миллиардов руб.».

Пятизвездочный отель «Swissotel Resort Сочи Камелия» на 203 номера был открыт в здании советского санатория «Наука» в 2014 году. Сейчас курортный комплекс площадью более 60 тыс. кв. м, помимо отеля, включает в себя апартаменты и объекты для отдыха, в том числе спа-центр Pűrovel Spa & Sport.

Основное здание санатория «Наука» построили в 1935 году, а в конце 1940-х гг., оно вошло в состав сети гостиниц «Интурист». Позднее в 1970-м году возле главного корпуса на территории парка, где росли камелии, возвели новый корпус гостиницы с одноименным названием «Камелия». Здесь отдыхала партийная элита страны, а также послы других государств.

Но после распада СССР санаторно-гостиничный комплекс пришел в упадок. В 2011 году компания «Галс-девелопмент», входящая в группу ВТБ, взялась за реконструкцию курортного комплекса. Для этого ВТБ выделил кредит на сумму 5,7 млрд руб. По оценке Colliers International, «Галс-девелопмент» инвестировал 2,6 млрд руб. в аренду пляжа и покупку земли, еще примерно 200–300 млн руб. — в адаптацию инженерной инфраструктуры и 4,8 млрд руб. было потрачено на строительные работы.

Здание бывшего санатория «Наука» с фасадом в стиле ар-деко полностью перестроили. Курортный комплекс восстановили за 27 месяцев — к 4 февраля 2014 года, накануне XXII Зимних Олимпийских игр.

«Галс-девелопмент» занимался и другими проектами в Сочи. Например, в 2019 году компания купила три земельных участка в Хостинском районе Сочи, где располагалось здание бывшего Сочинского НИИ курортологии и физиотерапии. Компания планировала построить на этом месте жилой комплекс бизнес-класса.