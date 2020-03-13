Белоусов заявил об отсутствии планов вводить новый налог на добычу

Правительство не планирует вводить новые налоги для экспортеров, включая повышение НДПИ на уголь, удобрения и алмазы на фоне ослабления рубля, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ранее с таким предложением выступил Минфин

Фото: Александр Колбасов / ТАСС

Правительство не обсуждает изменений налоговой нагрузки на экспортеров, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на пресс-конференции по итогам встречи с бюро правления РСПП, которая состоялась в пятницу, 13 марта. «Я не слышал таких обсуждений про НДПИ [на уголь, удобрения и алмазы]», — сказал он.

В феврале стало известно, что Минфин предложил повысить НДПИ для компаний, ведущих добычу полезных ископаемых, не относящихся к углеводородам, — уголь, алмазы и минеральные удобрения. По расчетам Минфина, которые были основаны на ценах и выручке российских компаний в 2015–2018 годах, повышение НДПИ только на уголь добавит в бюджет 40 млрд руб. в год и приведет к снижению рентабельности угольных компаний на 3 п.п., до 21%, писал «Коммерсантъ». Но в начале 2019 года цены на уголь резко упали и до сих пор не восстановились.

«Возможно, на каких-то площадках это обсуждается. Я знаю беспокойство, которое присутствует у бизнеса. Но, мне кажется, что интенсивность обсуждения в Telegram-каналах существенно выше, чем на каких-либо площадках, где принимаются решения», — заявил в пятницу Белоусов.

Однако накануне источники РБК рассказывали, что члены бюро правления РСПП намерены обсудить с первым вице-премьером риски для инвестиционной активности от повышения НДПИ. После встречи с Белоусовым основной акционер НЛМК Владимир Лисин сказал журналистам, что на ней не было активного обсуждения темы повышения этого налога. «Касалось этой темы, но активно не обсуждалось, я думаю, не время это обсуждать», — отметил бизнесмен (цитата по ТАСС).

Лисин также подчеркнул, что на совещании не обсуждались никакие другие варианты повышения налоговой нагрузки на экспортеров. «Какие же могут быть дополнительные налоги, когда цены рухнули? По-моему, это безумие совсем — эту тему обсуждать. Наоборот, в этой ситуации у них должно быть снижение», — сказал он.