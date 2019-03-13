Помпео попросил энергетиков продвигать американские идеалы

По оценке госсекретаря США, для американских энергетических компаний настало время демонстрировать всему миру преимущества свободного рынка

Майк Помпео (Фото: Eloisa Lopez / Reuters)

Выступая на отраслевой конференции в Хьюстоне, Помпео заявил, что Россия и Иран долгое время использовали свои нефтяные и газовые запасы, заставляя другие страны подчиняться своим интересам. По его словам, настало время для американских энергетических компаний демонстрировать всему миру преимущества свободного рынка, сообщает The Wall Street Journal.

«Мы не просто экспортируем американские энергоресурсы. Мы экспортируем ценности нашей системы друзьям и партнерам. И чем больше мы распространим американскую модель свободного предпринимательства, тем успешней будет наша страна», — сказал Помпео.

Подверг госсекретарь критике и Китай, занимающийся энергетическими проектами в Африке и Азии, преследуя собственные интересы. По его словам, у целого ряда стран нет возможности сопротивляться давлению Пекина, и они рассчитывают на приход американских компаний.

Госсекретарь также призвал энергетиков, работающих в других странах, активно сотрудничать с американскими дипломатами и обращаться за поддержкой к работникам его ведомства.

WSJ указывает, что сам факт выступления Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне демонстрирует стремление администрации Трампа использовать энергетические ресурсы в геополитических интересах. Издание напоминает, что в Вашингтоне стали навязывать союзникам поставки именно американского газа, нанося тем самым удар по противникам.