Управление крупнейшим в России издателем учебников перейдет ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ станет единоличным исполнительным органом АО «Просвещение». В 2025 году председатель госкорпорации Шувалов на полях ВЭФ заявил, что она консолидировала 75% «Просвещения». Еще 25% у РФПИ

Игорь Шувалов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

ВЭБ.РФ принимает на себя функции единоличного исполнительного органа АО «Просвещение». Об этом сказали РБК в пресс-службе госкорпорации.

«С переходом функций единоличного исполнительного органа к ВЭБ.РФ госкорпорация принимает на себя ответственность за развитие АО «Просвещение» и за его активное участие в достижении национальных целей развития и в реализации задач государственной образовательной политики», — сообщили в ВЭБ.РФ.

Как пишет «Эксперт», куратором от ВЭБ.РФ станет зампред Александр Тарабрин. Позднее это подтвердили РБК в ВЭБе. «Последние пять лет Александр курировал направление по работе с активами ВЭБ.РФ, выстраивал и реализовывал стратегии по всему портфолио проектов», — отметили там. Михаил Кожевников, который сейчас занимает пост генерального директора, может остаться в контуре АО «Просвещение», уточнили два источника издания, близкие к ВЭБу и «Просвещению». Стратегическим партнером издательства выступит VK. Как пояснили в госкорпорации, «Просвещение» сфокусируется на развитии современных стандартов печатного и цифрового образовательного контента».

Целями трансформации «Просвещения» названы создание и развитие новых направлений и цифровых образовательных продуктов, востребованных у молодежи, содействие реализации государственной политики, внедрение современных форм и методов обучения при сохранении прибыльности.

Передать функции единоличного исполнительного органа «Просвещения» ВЭБ.РФ акционерам рекомендовал совет директоров, в ближайшее время состоится собрание акционеров по данному вопросу.

В сентябре прошлого года председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что госкорпорация консолидировала 75% «Просвещения». Еще 25% остались у Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В том же году, в январе, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала издательство перечислить в бюджет более 2 млрд руб. незаконно полученного дохода из-за высоких цен на школьные учебники по русскому языку, истории и биологии.

В пресс-службе «Просвещения» не согласились с обвинениями антимонопольного ведомства, заявив, что «представили исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021–2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства». «Просвещение» оспорило выводы ФАС, но проиграло суд.

Издательство «Просвещение» является крупнейшим издателем учебной литературы в России и одним из крупнейших книгоиздателей в целом. По итогам 2024 года, по информации Российской книжной палаты, «Просвещение» было лидером на рынке по общему тиражу непериодических изданий (131 млн экземпляров), а по их количеству уступало только группе «Эксмо-АСТ» (6,4 тыс.). У «Просвещения» несколько юрлиц. Выручка по РСБУ за 2024 год непосредственно АО «Издательство «Просвещение» выросла год к году на 6,9% и составила 51,1 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 8,9% и достигла 29,9 млрд руб. Выручка АО «Просвещение» за тот же год — 27,4 млрд руб., чистая прибыль — 27,3 млрд руб. Выручка ООО «Просвещение» — 28,1 млрд руб., чистая прибыль также 28,1 млрд руб. До 2011 года издательство «Просвещение» было полностью государственным. Позже его за 2,25 млрд руб. выкупила издательская группа «Олма-пресс» Владимира Узуна при финансовом обеспечении Аркадия Ротенберга. Последний в 2013 году получил 20% акций компании, но в 2017-м продал свою долю в издательстве. Известно, что в 2021 году в капитал «Просвещения» вошли Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ с долями по 25% каждый. В пояснении к бухгалтерской отчетности АО «Просвещение» указано, что акционерами компании на конец 2023 года с долями по 25% выступали ООО «Инвест ПРО», ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12», АО «УК «Молния» закрытого паевого инвестиционного фонда «Образовательная платформа» и ООО «Цифровые активы». Топ-менеджеры Сбербанка, ВЭБ.РФ и РФПИ входят, согласно документу, в совет директоров «Просвещения». Компания не раз заявляла о планах провести IPO, но так этого и не сделала.