Самый дорогой дом во Флориде купил инвестор из «Списка Мидаса»

Особняк в Палм-Бич, выставленный на продажу за $140 млн, приобрел американский инвестор Скотт Шлейфер. Ранее New York Post писала, что владельцем дома стал «загадочный русский»

Фото: pictureitsoldfl.com

Особняк в Палм-Бич во Флориде, выставленный на продажу за $140 млн, приобрел партнер американского инвестфонда Tiger Global Management Скотт Шлейфер. Об этом сообщают Bloomberg и Palm Beach Daily News со ссылкой на источники. Сам Шлейфер от комментариев отказался.

Ранее New York Post со ссылкой на слова агента по продаже недвижимости писала, что дом купил неизвестный покупатель из России. По данным издания, «загадочный русский» заплатил наличными в течение суток после того, как осмотрел объект.

Особняк является самым дорогим во Флориде. Его площадь — 2 тыс. кв. м. В нем есть девять спален и гараж на четыре автомобиля. Общая площадь участка, на котором расположен дом, составляет 9,1 тыс. кв м, там также есть бассейн и гостевой дом.

Участком, на котором стоит особняк, некоторое время владел бывший президент США Дональд Трамп. В 2008 году недвижимость купил российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев за $95 млн. Как рассказывал РБК знакомый семьи Рыболовлева, поместье бизнесмен приобрел вместе с супругой Еленой, они планировали сделать там семейную резиденцию. Однако вскоре пара разошлась, на поместье наложили арест и оно долгое время пустовало. По завершении бракоразводного процесса Рыболовлев решил продать имение. Особняк, располагавшийся на территории, снесли, а поместье разделили на три участка. Один из них был продан за $37,3 млн, второй — за $34,4 млн и третий — за $37 млн.