СМИ узнали о покупке самого дорогого дома во Флориде «загадочным русским»

У особняка в элитном районе Палм-Бич вновь сменился владелец. До 2008 года им владел Трамп, потом он принадлежал миллиардеру Рыболовлеву, а теперь часть поместья выкупил некий россиянин. $140 млн он заплатил наличными

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Неизвестный покупатель из России приобрел особняк во Флориде стоимостью около $140 млн, сообщает New York Post со ссылкой на слова агента по продаже недвижимости. За дом он заплатил наличными.

О сделке стало известно из книги брокера Райана Серханта «Энергия больших денег», появившейся в продаже в начале февраля. Серхант известен в США благодаря тому, что он участвовал в реализации крупных сделок по продаже люксовой недвижимости, включая, к примеру, пентхаус в Майями, который сейчас снимают дочь экс-президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

Особняк, проданный «загадочному русскому», как его описывает New York Post, был построен в Палм-Бич — городе фактически в пригороде Майами, расположенном примерно в 100 км от него к северу на побережье Атлантики. Некоторое время землей в этом месте владел экс-президент США Дональд Трамп. Но в 2008 году бывшее поместье Трампа купил российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев за $95 млн. После того как в 2016 году Дональд Трамп стал президентом США, эта сделка оказалась в центре внимания американских СМИ, писавших о «русском следе» на выборах. В 2017 году сенатор Рон Уайден направил письмо в Министерство финансов США с требованием проверить сделку между Трампом и Рыболовлевым.

Знакомый семьи Рыболовлева рассказывал РБК, что оно приобреталось им вместе с супругой Еленой как семейная резиденция, однако в конце того же года Рыболовлева подала на развод и наложила арест на объект, в связи с чем в течение многих лет поместье в Палм-Бич пустовало. После завершения бракоразводного процесса Рыболовлев решил продать имение. По рекомендации консультантов располагавшийся на территории особняк был снесен, а поместье разделено на три участка.

После раздела поместья на несколько участков Рыболовлев начал продавать их по отдельности. Один лот ушел за $37,3 млн, второй — за $34,4 млн и $37 млн — третий. Таким образом Рыболовлев сумел заработать на этих сделках около $13 млн.