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СМИ узнали о покупке самого дорогого дома во Флориде «загадочным русским»

У особняка в элитном районе Палм-Бич вновь сменился владелец. До 2008 года им владел Трамп, потом он принадлежал миллиардеру Рыболовлеву, а теперь часть поместья выкупил некий россиянин. $140 млн он заплатил наличными
Фото: pictureitsoldfl.com
Фото: pictureitsoldfl.com

Неизвестный покупатель из России приобрел особняк во Флориде стоимостью около $140 млн, сообщает New York Post со ссылкой на слова агента по продаже недвижимости. За дом он заплатил наличными.

О сделке стало известно из книги брокера Райана Серханта «Энергия больших денег», появившейся в продаже в начале февраля. Серхант известен в США благодаря тому, что он участвовал в реализации крупных сделок по продаже люксовой недвижимости, включая, к примеру, пентхаус в Майями, который сейчас снимают дочь экс-президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

Особняк, проданный «загадочному русскому», как его описывает New York Post, был построен в Палм-Бич — городе фактически в пригороде Майами, расположенном примерно в 100 км от него к северу на побережье Атлантики. Некоторое время землей в этом месте владел экс-президент США Дональд Трамп. Но в 2008 году бывшее поместье Трампа купил российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев за $95 млн. После того как в 2016 году Дональд Трамп стал президентом США, эта сделка оказалась в центре внимания американских СМИ, писавших о «русском следе» на выборах. В 2017 году сенатор Рон Уайден направил письмо в Министерство финансов США с требованием проверить сделку между Трампом и Рыболовлевым.

Знакомый семьи Рыболовлева рассказывал РБК, что оно приобреталось им вместе с супругой Еленой как семейная резиденция, однако в конце того же года Рыболовлева подала на развод и наложила арест на объект, в связи с чем в течение многих лет поместье в Палм-Бич пустовало. После завершения бракоразводного процесса Рыболовлев решил продать имение. По рекомендации консультантов располагавшийся на территории особняк был снесен, а поместье разделено на три участка.

После раздела поместья на несколько участков Рыболовлев начал продавать их по отдельности. Один лот ушел за $37,3 млн, второй — за $34,4 млн и $37 млн — третий. Таким образом Рыболовлев сумел заработать на этих сделках около $13 млн.

Как следует из книги Райана Серханта, на одном из участков был построен новый особняк площадью около 2 тыс. кв м. В поместье также есть гостевой дом и бассейн. Фотографии особняка есть на агрегаторе предложений по продаже недвижимости Realtor.com — там же указана и названная Серхантом цена в $140 млн. В доме девять спален и гараж на четыре машины. Он был достроен в 2020 году. Общая площадь участка, на котором расположен дом — 9,1 тыс. кв.м. Расположенные по соседству участки стоят намного меньше — в пределах $1,7 — $2,4 млн.

Вскоре после того, как строительство было завершено, на дом нашелся покупатель из России. Сделку он подписал в течение 24 часов после того, как впервые увидел особняк. Причем всю сумму он передал наличными.

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Самый дорогой пентхаус в США продан за $238 млн
Недвижимость
Фото:Serguei Fomine/Globallookpress

Ообняк в Палм-Бич, хотя и является самым дорогим во ФЛориде, уступает по стоимости некоторым другим объектам люксовой недвижимости в США. Например, в Лос-АНджелесе на продажу в 2018 году был выставлен особняк предпринимателя Брюса Маковски за $188 млн. Его площадь — 38 тыс. кв. футов (3,5 тыс. кв. м), на участке есть две вертолетные площадки, винные погреба, боулинг-холл с четырьмя дорожками, крытый и открытый кинотеатр. В 2019 году американский миллиардер, глава хедж-фонда Citadel Кен Гриффин приобрел самый дорогой пентхаус в Нью-Йорке за $238 млн (15,7 млрд руб.).

Автор
Георгий Тадтаев
Флорида недвижимость особняк
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