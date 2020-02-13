Зампред «Газпрома» сообщил о подозрениях со стороны ЦБ в инсайде

Зампред «Газпрома» Фамил Садыгов рассказал о подозрении со стороны ЦБ в инсайде из-за роста акций компании за день до продажи 3,59% на бирже. Накануне этой сделки бумаги взлетели после слов Владимира Путина о потенциале их роста

Фамил Садыгов (Фото: gazprom.ru)

В ходе Дня инвестора «Газпрома» в Лондоне в четверг, 13 февраля, директор Propsperity Capital Management Александр Бранис спросил зампреда компании Фамила Садыгова, кто в конце прошлого года приобрел ее квазиказначейские акции, став владельцем доли 6,52% капитала «Газпрома».

Топ-менеджер напрямую не ответил на этот вопрос, но вспомнил, что в ноябре 2019 года, когда Бранис задавал президенту Владимиру Путину вопрос об изменениях в руководстве компании и дивидендной политике на конференции «Россия зовет!», то самого Садыгова чуть не заподозрили в инсайде. «На следующий день должна была состояться реализация пакета квазиказначейских акций «Газпрома», и Александр [Бранис] невольно оказался в гуще событий, взял и задал вопрос президенту о «Газпроме». И моментально акции взлетели. И заместитель председателя Центрального банка мне шлет СМС: «Не инсайд ли это?» — рассказал он инвесторам.

Путин, отвечая на вопрос Браниса в ноябре 2019 года, отметил, что изменения в руководстве компании и дивидендной политике — «это инициатива руководителя компании, господина [Алексея] Миллера, в том числе и его настойчивая позиция по увеличению дивидендной части. Исхожу из того, что политика подобного рода будет продолжена, а капитализация будет расти». После этого акции «Газпрома» начали расти.

По словам Садыгова, зампред ЦБ спрашивал, не он ли сам «подговорил» Браниса задать вопрос про акции «Газпрома», чтобы «цены были достаточно высокими и мы могли бы этот пакет [квазиказначейских акций] продать очень дорого». «За это не только здесь, в Лондоне, но и в России могут посадить, я был в шоке», — признался топ-менеджер. «Слава богу, что и президент ответил очень хорошо, а я сказал: вы хотите сказать, что я и президента подговорил? Но, наверное, у меня таких скиллов нет. И это меня спасло», — добавил он.

В итоге в конце ноября «Газпром» продал 3,59% собственных акций за 187,7 млрд руб. с дисконтом 13% к рыночной цене (еще 2,93% компания продала за 139,07 млрд в июле 2019 года). Конечные покупатели этих пакетов общим объемом 6,52% не раскрывались.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая 13 февраля на вопрос журналистов о случае с подозрением топ-менеджера «Газпрома» в инсайде, сказала: «Если там были отклонения, какие-то вопросы, жалобы — конечно, мы это рассмотрим» (цитата по «Интерфаксу»). РБК направил запрос Бранису.