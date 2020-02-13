Бизнес попросил снизить собираемый союзом Михалкова «налог на болванку»

РАТЭК предложила снизить «налог на болванки» с 1% от таможенной стоимости техники до 0,5%: у дистрибьюторов низкая рентабельность, а потребители все реже покупают музыку на носителях. Минэкономразвития пообещало рассмотреть идею

Никита Михалков (Фото: Александр Шалгин / ТАСС)

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к Минэкономразвития России с просьбой снизить так называемый налог на болванку с 1% от таможенной стоимости электронной техники до 0,5%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу РАТЭК Антона Гуськова.

Речь идет о платежах, списывающихся с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений. Сбор платят продавцы устройств, позволяющих копировать и распространять музыкальные файлы, — смартфонов, планшетов, компьютеров, CD- и DVD-дисков.

По словам Гуськова, необходимость снижения «налога на болванки» объясняется низкой рентабельностью бизнеса дистрибьюторов, которая не превышает 2–3%. В РАТЭК также указали на проблему «двойного платежа» при поставках техники в соседние Белоруссию или Казахстан (авторские общества в этих странах тоже требуют от дистрибьюторов выплатить вознаграждение, говорится в статье). Кроме того, в ассоциации отметили, что пользователи сегодня чаще слушают музыку через платные стриминговые интернет-сервисы, а не копируют на устройства.

Предложение РАТЭК будет рассмотрено рабочей группой при Минэкономразвития, сообщил «Ведомостям» представитель министерства.

«Налог на болванки» собирает с 2009 года аккредитованный при Минкультуры Российский союз правообладателей (РСП). Президент организации — Никита Михалков, в нее также входят, в частности, дирижер Юрий Башмет, композиторы Эдуард Артемьев, Владимир Матецкий и Даниил Крамер, актеры Сергей Маковецкий, певец Николай Расторгуев и другие. В 2018 году союз собрал с компаний 4,4 млрд руб., из которых музыканты получили больше половины, 2,8 млрд руб., и еще 874 млн руб. было переведено в фонды поддержки культуры. Резкий рост сбора «налога на болванки» РСП демонстрировал лишь в 2013 году: тогда отчисления выросли почти в три раза, с 1,2 млрд до 3,4 млрд руб.