В Ассоциации европейского бизнеса не исключили возвращения автобрендов ЕС

Европейские автобренды могут вернуться в Россию, считает глава комитета автопроизводителей АЕБ. Также он спрогнозировал сокращение рынка на 15% из-за роста цен, ключевой ставки, санкций, курса рубля и утильсбора

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Европейские автомобильные бренды могут вернуться на российский рынок, заявил на пресс-конференции глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

По его словам, АЕБ сохранила контакты с большинством иностранных автобрендов, что «вселяет определенный оптимизм». «Вообще сейчас ничего исключать нельзя», — сказал он (цитата по ТАСС), добавив, что нынешняя ситуация на российском рынке «может вообще развернуться в совсем другую сторону».

Как уточнил генеральный директор АЕБ Тадзио Шиллинг, большинство членов ассоциации — европейские компании, однако ее состав не раскрывается.

«Это не значит, что не было изменений. Есть растущий интерес со стороны американских и азиатских компаний, которые раньше не входили в состав ассоциации. Но стабильно где-то в районе 70-75% членов остаются европейского происхождения. И тем самым, конечно, оправдывается дальнейшее использование названия именно как Ассоциации европейского бизнеса», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

АЕБ — некоммерческая организация, созданная в 1995 году как основное представительство иностранных инвесторов в России. Согласно данным на ее сайте, в ее состав входят представители более 380 компаний. Миссией АЕБ названо «представление и продвижение интересов своих членов через поддержку их деятельности» на территории России.

Шиллинг отметил, что «некий растущий оптимизм» наблюдается среди всех членов АЕБ, в том числе европейских, американских и азиатских.

Поинфорации Калицева, в текущем году российский рынок сократится примерно на 15% и составит 1,4 млн автомобилей с учетом параллельного импорта по сравнению с 2024 годом. Среди причин он назвал рост цен, введение утилизационного сбора, высокую ключевую ставку, санкционное давление и курс рубля. Он также допустил сокращение объемов импорта или уход с российского рынка части автопроизводителей в 2025 году. Аналогичный прогноз дал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.



После начала военной операции на Украине ЕС запретил экспортировать в Россию автомобили дороже €50 тыс. Речь идет, например, о таких брендах, как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche и другие. Москва считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены.