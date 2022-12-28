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Работница подала в суд на Apple из-за увольнения после жалобы на абьюзера

Экс-сотрудница подала в суд на Apple из-за увольнения после жалобы на абьюзера
Экс-сотрудница обвинила Apple в незаконном увольнении, после того как она пожаловалась на своего коллегу, который ее обижал и угрожал

Бывший патентный поверенный Apple Джейна Ричардсон Уитт подала в суд на компанию. Женщина обвинила Apple в незаконном увольнении, после того как она пожаловалась на своего коллегу, с которым у нее были романтические отношения и который ее обижал, и требует компенсации, сообщает Bloomberg.

Уитт, по ее словам, работала в Apple с 2006 года, где столкнулась с дискриминацией. Белый начальник-мужчина, утверждает экс-сотрудница азиатского происхождения, «отдавал предпочтение мужчинам европеоидной расы и подвергал меньшинства, женщин и сотрудников с инвалидностью дискриминации».

Согласно иску, Apple отклонила просьбу Уитт защитить ее, после того как ее аккаунты и iPhone были взломаны обидчиком. Она упомянула, что компания потратила более $630 тыс. на то, чтобы защитить генерального директора Тима Кука в 2021 году от женщины, которая его преследовала. При этом когда она предоставила видео, на котором ее коллега приставил пистолет к виску, и доказательства «угроз убийством и террора», Apple оставила ее «беззащитной», заявила экс-сотрудница.

Apple обвинила 45-летнюю жительницу Вирджинии в преследовании Кука и угрозах по электронной почте и в «Твиттере» с конца 2020 года. Женщина, согласно материалам суда, утверждала, что она была в романтических отношениях с ним и что он был отцом ее детей-близнецов. Суд в январе этого года выдал запретительный ордер.

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