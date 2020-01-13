Гон через суд потребовал выплатить ему компенсацию за выход на пенсию

Сбежавший из Японии бывший топ-менеджер также хочет заставить Renault выплачивать ему почти €800 тыс. ежегодной корпоративной пенсии

Бывший исполнительный директор Renault Карлос Гон, сбежавший от уголовного преследования в Японии, подал в суд французского города Булонь-Бийанкур с требованием к компании Renault выплатить ему €250 тыс. в качестве компенсации за вынужденный выход на пенсию. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену.

О решении обратиться в суд Гон рассказал в интервью Le Figaro. В его заявлении, которое приводит Le Point, указывается, что решение судиться с бывшим работодателем вызвано невозможностью достичь соглашения на эту тему. «Я желаю получить все, что мне причитается», — добавил он.

Представитель Renault подтвердил агентству, что компания была уведомлена об иске в декабре 2019 года. Заседание суда запланировано на конец февраля.

По данным агентства, в иске указывается, что компания незаконно отказала Гону в выплате, объясняя это тем, что на момент отставки топ-менеджер находился в японской тюрьме. Адвокаты Гона указывают, что он покинул компанию не по своей воле, а по той причине, что не имел возможности руководить ею, находясь в заключении.

Собеседник агентства также сообщил, что Гон намерен подать и второй иск, требуя выплаты ему ежегодной корпоративной пенсии в размере €774 тыс. и передачи 380 тыс. акций, которые полагались ему за достижение ключевых показателей. Рыночная стоимость этих бумаг составляет €15,5 млн.

Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года, его обвинили в различных махинациях на десятки миллионов долларов. В конце декабря стало известно, что вышедший под залог Гон сбежал в Ливан (он в том числе является гражданином этой страны) транзитом через Турцию. Как писала WSJ, топ-менеджер перемещался в контейнере для концертного оборудования.

По подсчетам агентства Bloomberg, за время преследования состояние Гона уменьшилось примерно со $120 млн до $70 млн. Так, $14 млн залога он заплатил, чтобы выйти из-под ареста, еще не менее $15 млн могла стоить операция по побегу в Ливан.

Из-за уголовного преследования Гон также получил меньше выплат от ранее управляемых им компаний: Nissan заблокировал связанные с акциями компенсации, а также выплату по выходу на пенсию. Renault, в свою очередь, пообещал, что бывший топ-менеджер, среди прочего, не получит выгоды от неконкурентного соглашения, которое он подписал в 2015 году.