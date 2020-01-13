Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 60,95 (-0,32) Quote, 12:18
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 67,82 (-0,23) Quote, 12:18
Гон через суд потребовал выплатить ему компенсацию за выход на пенсию Бизнес, 20:13 США ввели санкции против нового спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Политика, 20:10 Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего Политика, 20:01 Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата Общество, 19:38 Посольство Украины упрекнуло Daily Mail за упоминание российского Крыма Политика, 19:31 Помпео объявил о санкциях против молдавского бизнесмена Плахотнюка Политика, 19:21 Хафтар попросил время до утра на московских переговорах по Ливии Политика, 19:15 Капитана «Салавата Юлаева» дисквалифицировали за удар в колено соперника Спорт, 19:01 Медведев пошутил о конце новогодних праздников фразой Чехова Общество, 18:59 NBC узнал об условии для приказа Трампа о ликвидации Сулеймани Политика, 18:54 Сарадж отказался «сидеть за одним столом» с Хафтаром в Москве Политика, 18:51 Почему популярность «Холодного сердца» разрушает австрийскую общину Стиль, 18:47 В Иране заявили о планах подать в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани Политика, 18:44 Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку Бизнес, 18:43
Бизнес ,  
0 

Гон через суд потребовал выплатить ему компенсацию за выход на пенсию

Сбежавший из Японии бывший топ-менеджер также хочет заставить Renault выплачивать ему почти €800 тыс. ежегодной корпоративной пенсии

Бывший исполнительный директор Renault Карлос Гон, сбежавший от уголовного преследования в Японии, подал в суд французского города Булонь-Бийанкур с требованием к компании Renault выплатить ему €250 тыс. в качестве компенсации за вынужденный выход на пенсию. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену.

О решении обратиться в суд Гон рассказал в интервью Le Figaro. В его заявлении, которое приводит Le Point, указывается, что решение судиться с бывшим работодателем вызвано невозможностью достичь соглашения на эту тему. «Я желаю получить все, что мне причитается», — добавил он.

Представитель Renault подтвердил агентству, что компания была уведомлена об иске в декабре 2019 года. Заседание суда запланировано на конец февраля.

По данным агентства, в иске указывается, что компания незаконно отказала Гону в выплате, объясняя это тем, что на момент отставки топ-менеджер находился в японской тюрьме. Адвокаты Гона указывают, что он покинул компанию не по своей воле, а по той причине, что не имел возможности руководить ею, находясь в заключении.

Reuters узнал о планах Renault отказать Гону в «золотом парашюте»
Бизнес

Собеседник агентства также сообщил, что Гон намерен подать и второй иск, требуя выплаты ему ежегодной корпоративной пенсии в размере €774 тыс. и передачи 380 тыс. акций, которые полагались ему за достижение ключевых показателей. Рыночная стоимость этих бумаг составляет €15,5 млн.

Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года, его обвинили в различных махинациях на десятки миллионов долларов. В конце декабря стало известно, что вышедший под залог Гон сбежал в Ливан (он в том числе является гражданином этой страны) транзитом через Турцию. Как писала WSJ, топ-менеджер перемещался в контейнере для концертного оборудования.

По подсчетам агентства Bloomberg, за время преследования состояние Гона уменьшилось примерно со $120 млн до $70 млн. Так, $14 млн залога он заплатил, чтобы выйти из-под ареста, еще не менее $15 млн могла стоить операция по побегу в Ливан.

Из-за уголовного преследования Гон также получил меньше выплат от ранее управляемых им компаний: Nissan заблокировал связанные с акциями компенсации, а также выплату по выходу на пенсию. Renault, в свою очередь, пообещал, что бывший топ-менеджер, среди прочего, не получит выгоды от неконкурентного соглашения, которое он подписал в 2015 году.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Renault, Карлос Гон
Материалы по теме
Карлос Гон признал свой побег из Японии незаконным
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter