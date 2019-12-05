Оператор назвал топ-5 самых дорогих туров россиян на Новый год

Международный туроператор TEZ TOUR обнародовал свой рейтинг самых дорогих турпакетов, которые российские туристы забронировали на предстоящие новогодние праздники. Лидером стала поездка на Мальдивы для двух россиян на две недели, сообщает пресс-служба туроператора.
Там уточнили, что стоимость турпакета составила 8 млн 400 тыс. руб. В эту сумму вошло проживание в пятизвездочном отеле на две недели на одном из курортов Мальдивских островов для двух взрослых, питание по системе «все включено» и трансфер по маршруту аэропорт-отель-аэропорт. При этом авиаперелет в стоимости тура не учитывался.
В топ-5 самых дорогих туров, в которые отправятся российские туристы на предстоящих праздниках, также вошли:
- тур за 5,2 млн руб. Только проживание в течение 14 дней в пятизвездочном отеле на острове Пхукет (Таиланд) для двух российских туристов.
- Тур за 3,3 млн руб. Авиаперелет бизнес-классом по маршруту Москва — Абу-Даби — Москва, проживание в течение 14 дней в пятизвездочном отеле, питание по системе «завтраки» и VIP-трансфер из аэропорта до отеля и обратно для двух взрослых и трех детей.
- Тур за 2,6 млн руб. Проживание в пятизвездочном отеле на острове Маврикий на десять ночей, питание по системе «полупансион» (включая новогодние и рождественские ужины с праздничной программой) для двух взрослых и двух детей.
- Тур за 2,1 млн руб. Перелет бизнес-классом из Москвы на остров Бали (Индонезия), проживание в пятизвездочном отеле, питание по системе «полупансион» и индивидуальный трансфер по маршруту аэропорт-отель-аэропорт.