Оператор назвал топ-5 самых дорогих туров россиян на Новый год

Самый дорогой тур, по версии TEZ TOUR, на предстоящие новогодние каникулы обошелся российским туристам почти в 8,5 млн руб. Речь идет о двухнедельной поездке на Мальдивы

Международный туроператор TEZ TOUR обнародовал свой рейтинг самых дорогих турпакетов, которые российские туристы забронировали на предстоящие новогодние праздники. Лидером стала поездка на Мальдивы для двух россиян на две недели, сообщает пресс-служба туроператора.

Там уточнили, что стоимость турпакета составила 8 млн 400 тыс. руб. В эту сумму вошло проживание в пятизвездочном отеле на две недели на одном из курортов Мальдивских островов для двух взрослых, питание по системе «все включено» и трансфер по маршруту аэропорт-отель-аэропорт. При этом авиаперелет в стоимости тура не учитывался.

В топ-5 самых дорогих туров, в которые отправятся российские туристы на предстоящих праздниках, также вошли: