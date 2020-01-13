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Бизнес ,  
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Opel раскрыл планы расширения модельного ряда в России

Вернувшийся в Россию после почти пятилетнего перерыва бренд рассчитывает на долю в 5% на российском рынке. В 2020 году в России должны будут продаваться шесть моделей марки Opel
Opel Vivaro (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

В нынешнем году производитель Opel намерен расширить линейку продаваемых в России автомобилей до шести моделей. Об этом в интервью ТАСС рассказал управляющий директор брендов Peugeot, Citroёn и Opel в России Алексей Володин.

Ранее Opel анонсировал выпуск в России двух моделей — кроссовера Grandland X и минивэна Zafira Life. Первая модель импортируется в Россию, а минивэны Zafira Life — собираются на заводе в Калуге. Володин объяснил, почему именно с этих автомобилей Opel решил начать возвращение на российский рынок: «Минивэн — платформа, которая разработана PSA. Она уже локализована в России и имеет планы дальнейшего увеличения локализации в Калуге. Соответственно, мы довольно быстро, где-то в течение года, смогли подготовить и запустить в производство соплатформенный продукт под брендом Opel». Выпуск на рынок Grandland X Володин объяснил тем, что производители «очень хотели начать перезапуск бренда с исконно немецким продуктом», и тем, что доля кроссоверов на рынке в России самая большая.

По словам представителя автоконцерна, в 2020 году в линейку Opel в России планируется добавить еще четыре модели. Володин назвал одну из них — грузовой фургон Vivaro. Как отмечал портал «Авторевю», если Opel Zafira Life является «близнецом» модели Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, то Opel Vivaro — клон автомобилей Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Еще три модели, которые Opel намерен вывести на российский рынок, Володин не назвал. В июле 2018 года источник Autonews сообщал, что речь может идти об автомобилях Astra K и фургоне Combo. Однако, как отметил Володин в интервью ТАСС, модели Astra, Insignia, Corsa продавать на территории России компания не сможет, так как права на них остаются за корпорацией GM.

«Наши среднесрочные амбиции по бренду Opel — это построить бизнес таким образом, чтобы занимать на российском авторынке не менее 5%», — рассказал представитель концерна.

Opel ушел с российского рынка в 2015 году на фоне падения продаж, которые по итогам 2014 года сократились на 20%. В 2015 году ни одной модели Opel не удалось удержаться в списке 25 наиболее продаваемых в России автомобилей. На тот момент маркой владел концерн General Motors. В GM объяснили решение об уходе из России нежеланием инвестировать «в рынок с неясной долгосрочной перспективой». Глава Минпромторга Денис Мантуров называл причиной ухода бренда низкий уровень локализации и ошибками компании в выборе модельного ряда.

В феврале 2019 года президент группы компаний Opel Карлос Таварес объявил о возвращении бренда на российский рынок. В декабре 2019 года продажи автомобилей Opel в России возобновились.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Opel, автомобили, авторынок
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Opel возобновил продажи автомобилей в России
Бизнес
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