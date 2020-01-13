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Бизнес ,  
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Число онлайн-заказов еды за прошедшие новогодние каникулы удвоилось

Онлайн-сервисы доставки готовой еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» в прошедшие новогодние праздники приняли вдвое больше заказов, чем годом ранее. Сами компании это объясняют тем, что такая услуга вошла у россиян в привычку
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

По просьбе РБК сервисы Delivery Club и «Яндекс.Еда», которые вместе, по оценке Сбербанк CIB на конец 2018 года, контролируют более 80% всего отечественного рынка доставки готовой еды, проанализировали заказы потребителей в закончившиеся новогодние каникулы. Специалисты Delivery Club сравнили количество заказов с 30 декабря 2019-го по 8 января 2020 года с аналогичным периодом предыдущего года, специалисты «Яндекс.Еда» — с 30 декабря по 5 января.

В результате Delivery Club сообщил о росте заказов в 2,2 раза, «Яндекс.Еда» — в два раза. Абсолютные значения компании уточнить отказались.

Высокий рост заказов год к году в Delivery Club объясняют не только динамикой развития самого сервиса, но и изменением потребительского поведения: россияне готовы чаще заказывать еду на дом в течение длинных праздничных каникул, чем раньше, поскольку доставка еды постепенно входит в привычку. «Мы видим, что уже со 2 января объем заказов вышел на уровень обычных выходных декабря, хотя можно было бы предположить, что в течение новогодних праздников у потребителей больше времени, чтобы готовить самостоятельно, — отметил представитель Delivery Club. — В прошлом году разница между новогодними каникулами и предшествующими им выходными была заметна». Пиковые дни в анализируемый период пришлись на 5 и 7 января, уточнили в Delivery Club.

В «Яндекс.Еда» рассказали, что пик заказов через этот сервис пришелся на 30 декабря, когда россияне отмечали наступающие праздники с коллегами. Непосредственно 31 декабря 2019 года количество заказов по сравнению с той же датой предыдущего года выросло на 60%: доставку, по словам представителя «Яндекс.Еда», заказывали, чтобы «перекусить в течение дня, пока идут приготовления к празднику, и чтобы дополнить новогодний стол любимыми блюдами». К обычным показателям спрос вернулся с 4 января.

В эти праздники к доставке чаще прибегали не для приема гостей (под это определение попадают большие заказы более чем на пять человек), а для того чтобы просто пообедать вдвоем, указывают в Delivery Club. В праздничные дни среди заказов было больше салатов, закусок, нарезок и блюд, которые удобно есть в большой компании, например хинкали и кебабы. Со 2 января, когда заказы вернулись к формату обычных выходных, самыми популярными блюдами вновь стали пицца и роллы для домашних вечеринок. Заметных изменений среднего чека по сравнению с прошлым годом в Delivery Club не зафиксировали.

В «Яндекс.Еда», напротив, обнаружили, что средний чек новогодних заказов по сравнению с предыдущим годом вырос на 20%. В новогодних заказах сервиса лидировали бургеры, картошка фри, наггетсы, ролл с курицей, пицца, японские роллы и хинкали. Салат оливье и сельдь под шубой оттеснили на третье место традиционного лидера — салат «Цезарь», уточняет представитель сервиса. После 1 января чаще, чем обычно, россияне заказывали супы — фо, том ям, борщ, харчо.

Еще в одном сервисе «Яндекса» — «Яндекс.Лавка», специализирующейся на доставке продуктов, — средний чек за анализируемый период вырос на 8%. Накануне праздников потребители в основном заказывали на дом сладкую газировку, питьевую воду и мандарины. В категории «готовая еда» лидировали традиционные новогодние салаты — оливье, сельдь под шубой и «Мимоза». Самым дорогим заказом 31 декабря стала покупка на 24,5 тыс. руб., однако, помимо традиционных новогодних продуктов, он включал еще и «Яндекс.Станция».

Сколько потребители потратили в магазинах

Операторы фискальных данных, проанализировавшие для РБК сведения о покупках в традиционной продуктовой рознице, отмечают, что ожидаемо пиковыми днями стали последние дни декабря.

Пиковым днем по числу транзакций и величине среднего чека стал понедельник, 30 декабря 2019 года, средний чек составил 591 руб., а число покупок было выше на 14%, чем годом ранее, констатирует ИТ-компания «Платформа ОФД», ежедневно обрабатывающая, по собственным данным, 40 млн чеков с более 900 тыс. онлайн-касс. Для сравнения: 1 января 2020 года средний чек равнялся 382 руб., что на 2% больше показателя 1 января 2019 года, число покупок — на 9% больше, чем годом ранее.

На неделе с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020-го средний чек в продуктовой рознице, по данным «Платформа ОФД», составил 455 руб., что на 2% выше, чем на неделе с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019-го. Количество покупок выросло на 3,5%. «Уже второй год подряд мы видим, что на новогодних каникулах потребитель все более рационально подходит к покупкам в продуктовых магазинах. Рост среднего чека небольшой, он обеспечен в основном покупками в крупных городах», — отмечает гендиректор «Платформа ОФД» Алексей Баров.

По данным компании «Такском», средний чек в продовольственной рознице за период с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020-го вырос на 3% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и составил 755 руб. Количество покупок увеличилось на 2,7%.

Авторы: Анна Левинская, Елена Сухорукова
Теги: Delivery Club, «Яндекс», Доставка еды
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