Число онлайн-заказов еды за прошедшие новогодние каникулы удвоилось

Онлайн-сервисы доставки готовой еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» в прошедшие новогодние праздники приняли вдвое больше заказов, чем годом ранее. Сами компании это объясняют тем, что такая услуга вошла у россиян в привычку

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

По просьбе РБК сервисы Delivery Club и «Яндекс.Еда», которые вместе, по оценке Сбербанк CIB на конец 2018 года, контролируют более 80% всего отечественного рынка доставки готовой еды, проанализировали заказы потребителей в закончившиеся новогодние каникулы. Специалисты Delivery Club сравнили количество заказов с 30 декабря 2019-го по 8 января 2020 года с аналогичным периодом предыдущего года, специалисты «Яндекс.Еда» — с 30 декабря по 5 января.

В результате Delivery Club сообщил о росте заказов в 2,2 раза, «Яндекс.Еда» — в два раза. Абсолютные значения компании уточнить отказались.

Высокий рост заказов год к году в Delivery Club объясняют не только динамикой развития самого сервиса, но и изменением потребительского поведения: россияне готовы чаще заказывать еду на дом в течение длинных праздничных каникул, чем раньше, поскольку доставка еды постепенно входит в привычку. «Мы видим, что уже со 2 января объем заказов вышел на уровень обычных выходных декабря, хотя можно было бы предположить, что в течение новогодних праздников у потребителей больше времени, чтобы готовить самостоятельно, — отметил представитель Delivery Club. — В прошлом году разница между новогодними каникулами и предшествующими им выходными была заметна». Пиковые дни в анализируемый период пришлись на 5 и 7 января, уточнили в Delivery Club.

В «Яндекс.Еда» рассказали, что пик заказов через этот сервис пришелся на 30 декабря, когда россияне отмечали наступающие праздники с коллегами. Непосредственно 31 декабря 2019 года количество заказов по сравнению с той же датой предыдущего года выросло на 60%: доставку, по словам представителя «Яндекс.Еда», заказывали, чтобы «перекусить в течение дня, пока идут приготовления к празднику, и чтобы дополнить новогодний стол любимыми блюдами». К обычным показателям спрос вернулся с 4 января.

В эти праздники к доставке чаще прибегали не для приема гостей (под это определение попадают большие заказы более чем на пять человек), а для того чтобы просто пообедать вдвоем, указывают в Delivery Club. В праздничные дни среди заказов было больше салатов, закусок, нарезок и блюд, которые удобно есть в большой компании, например хинкали и кебабы. Со 2 января, когда заказы вернулись к формату обычных выходных, самыми популярными блюдами вновь стали пицца и роллы для домашних вечеринок. Заметных изменений среднего чека по сравнению с прошлым годом в Delivery Club не зафиксировали.