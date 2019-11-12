В России подешевела свинина

В России падают отпускные цены на свинину, отчитались ее крупные производители. Вслед за поставщиками снижают цены и магазины — у отдельных ретейлеров свинина подешевела за год на 15%

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О снижении оптовых цен на свинину сообщил один из крупнейших производителей — группа «Черкизово». В октябре 2019 года 1 кг свинины у нее стоил 86,6 руб., что на 14% меньше, чем годом ранее, следует из операционных результатов группы. «Черкизово» — второй крупнейший производитель свинины в России. В 2018 году группа поставила на рынок 6% этого мяса в натуральном выражении, приводятся в ее отчете данные Национального союза свиноводов.

Цены падают не только у «Черкизово», но и у других крупных игроков, подтверждает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, в опте цена упала на 7–8% по сравнению с прошлым годом, и в среднем по году она не превысит 100 руб. за 1 кг в живом весе с НДС, тогда как год назад она составляла 108 руб. У «Русагро» (входит в тройку лидеров этого рынка с долей 5,3%) свинина подешевела за третий квартал 2019 года на 23% в живом весе, за девять месяцев — на 14%. Крупнейший производитель свинины — «Мираторг» — информацию о стоимости своей продукции не раскрывает, в компании отказались уточнить динамику цен.

Минсельхоз фиксирует снижение цен производителей: по данным министерства на 7 ноября, свиные полутуши подешевели к сопоставимому периоду прошлого года на 8,6%, до 144,9 тыс. руб. за тонну, а цена на свинину в живом весе осталась на уровне прошлого года — 102,3 тыс. руб. за тонну.

В рознице свинина тоже дешевеет, свидетельствуют данные Росстата. В октябре 2019 года 1 кг свиного мяса на кости стоил в магазинах 269,4 руб., что на 2,9 руб. (или почти 1%) дешевле, чем годом ранее. Бескостная свинина подешевела почти на 5 руб. (или также 1%), до 631 руб. за 1 кг.

Цены на другие виды мяса, наоборот, в рознице росли. 1 кг говядины в октябре подорожал почти на 6%, до 345,9 руб. за 1 кг мяса на кости, 1 кг курятины — на 1%, до 144,7 руб. за 1 кг.